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機車排氣管改裝明年檢驗通過才能上路 雲林候檢車輛塞爆

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰。記者陳雅玲／攝影
明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰。記者陳雅玲／攝影

明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰，雲林環保局配合提供免費檢測非原廠排氣管，因檢測量能有限，目前仍有3百多輛機車排隊待檢測，環保局表示，將開放民眾申請檢測至今年底止，若今年檢測不完，已登記候檢的明年會繼續排檢。

環境部推動機車改裝排氣管認證制度，明年元旦起列為檢驗項目，機車改裝排氣管要上路要先取得認證，若使用「非原廠（改裝）排氣管」，遭警方攔查，可依道路交通管理處罰條例，處900到1800元罰緩並按次處罰。若經環保局檢測未合格最高開罰3600元，並按次處罰、通知複驗至合格。

雲林縣環保局配合該政策，提供非原廠排氣管免費檢測，截至11月11日止，環保局空噪科長吳其臻表示，雲林縣已有768輛機車申請檢測，其中合格416輛、不合格38輛，待檢測314輛。

吳其臻表示，因檢驗量能不足，一場次頂多檢驗50輛，仍有許多機車登記候檢，因應法規明年上路，環保局持續受理民眾申請至12月31日止，機車排氣管若為非原廠皆可至替換用排氣管認證網站自行登入，並等候通知檢測作業，只要在時間內申請，將會依序安排認證檢測作業，直至檢測完畢。

車輛若已申請認證並通過檢測合格，環保局會將其結果登入替換用認證平台，檢測數據將同步監理單位，已通過認證車輛遭受警方攔查時可主動告知車輛已經過合格認證，可不用再進行檢測作業。

雲林縣受理民眾自主申請，民眾可上網（https://noisecar.moenv.gov.tw/CarSilencer/）進行登記，檢測地點皆為斗六地區，目前有斗六觀光夜市、斗六福興宮等兩處地點，請民眾留意通知資訊內容。

明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰。記者陳雅玲／攝影
明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰。記者陳雅玲／攝影

斗六 機車族 環保局 雲林

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