嘉縣輔導漁民友善防鳥網 避免鳥類遭纏繞喪命 漁業與生態共存

為解決漁業與鳥類保護之間的衝突，嘉義縣政府農業處向漁民推廣友善防鳥網，當鳥類從空中飛向水面遇新型防鳥網時，會先碰到水線，鳥類受驚改變飛行方向，避免被纏繞。嘉義縣長翁章梁今天現場聽取漁民使用新型防鳥網心得，鼓勵漁民使用新型防鳥網，達到漁業與生態保護的平衡。

2021年起嘉義縣政府已接獲31起因鳥網造成鳥類死亡的案例，為解決問題，縣府與嘉義縣野鳥協會合作推動新型友善防鳥網，網具不僅有效守護魚塭，還能減少對鳥類的傷害。

農業處表示，為防止野鳥捕食魚塭的魚苗或飼料，漁民長期以來架設傳統防鳥網，但鳥網常誤傷鳥類，甚至導致保育類鳥類死亡，不僅社會觀感不佳，還可能觸法。

嘉義縣野鳥協會理事長李灌霖說，新型防鳥網以紅色或白色為主，以水線平行架設，線與線之間間隔30公分，當鳥類從空中飛向水面時，會先碰到水線，鳥類因受驚會改變方向飛走，線的配置還可避免鳥類被纏繞或卡住，以不傷害鳥類的方式保護魚塭。

蔡姓漁民表示，過去架設的傳統防鳥網常造成鳥類死亡，甚至鳥類只是飛過也會被卡住，新型水線防鳥網改善鳥類掛網問題，岸邊也會架設鳥網，防止鷺科靠近水面捕食，可有效防鳥。