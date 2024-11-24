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全台最豐盛應援場在這！雞排、星巴克、爆米花免費供應
世界棒球12強賽冠軍戰今晚登場，中華隊將與日本競逐冠軍，國人齊心支持。嘉義縣大林鎮萬國戲院申請合法公播，邀球迷齊聚為中華隊加油，大林鎮公所今天將發150片雞排，立委陳冠廷加碼3桶星巴克咖啡，還有爆米花、壽司、飲料免費供應，堪稱全台最豐盛應援場。
地方創生團隊大林好起初想邀請大家為中華隊加油，將職棒實況投影在公有市場外牆上，在Threads上引起風波。團隊成員周仕昌說，後來得知自行轉播為錯誤示範，決定拿出行動負責，在大林慢城發展協會前輩支持下，向愛爾達公司取得公播權，支持合法授權。
「感謝大家相挺，快變成大型餐會了！」周仕昌說，取得公播權獲得許多人支持，感謝前輩們提供場地、金援及物資，下午5點排隊領雞排，5點半開始發雞排，一人限領一份，不可用任何物品占位，請務必配合工作人員引導，民間力量很大，一起完成一件大事。
萬國戲院冠軍戰公播獲許多贊助，應援食物排開宛如大型餐會，包括立委陳冠廷3桶星巴克咖啡、大林鎮公所150片雞排、50份壽司、20桶飲料，三育儲蓄互助社50杯台糖咖啡，救國團大林鎮團委會50杯台糖咖啡，大林青農會長戴克遠50斤橘子，萬國戲院提供60份太陽餅。
甚至連車站周圍老店都加入贊助行列，臭非臭臭豆腐20份麵線，深海深土魠魚羹店50支雞腿，正忠飲料店2桶飲料，茗天茶飲1桶飲料，Akira日式無菜單料理40份斗南汶碗糕，泰成中藥行烏梅八仙果，還有香腸會館提供爆米花，應援食物種類豐富免費供應。
泰成中藥、雪香亭、萬國戲院、莆林庄、十信眼鏡、秀花狗尾雞、香腸會館、艾森農場、大林台糖加油站、國泰人壽培佑都投入轉播工作協助。周仕昌說，昨晚轉播現場大爆滿，感謝大家一起完成場復，今天冠軍賽更讓人期待，希望中華隊取得勝利。
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