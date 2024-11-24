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海委會攜手地方守護台灣蚵仔 嘉義布袋水質自動測站啟用

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會今年再度補助嘉義縣建置「布袋海水水質即時監測站」。圖／海委會提供
海委會今年再度補助嘉義縣建置「布袋海水水質即時監測站」。圖／海委會提供

海洋委員會補助地方政府設置即時水質監測站，強化海域水質監測，提升汙染即時應變。海委會主委管碧玲嘉義縣長翁章梁及立法委員蔡易餘，今天一同出席嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式。管碧玲說，水質自動測站的啟用意味著台灣海洋保育邁出新步伐，讓布袋蚵仔具有藍色經濟、潔淨海洋、健康有機的水產履歷。

管碧玲表示，嘉義布袋、東石是臺灣重要的牡蠣產地，要養殖出健康的蚵，需要潔淨的海水，在兩座海水水質監測站的積極運作下，可以自信地說，嘉義的牡蠣有健康履歷保證，國人可以安心享用。自動監測站的啟用意味著更加落實海洋保護，並保障養殖產業、守護海洋生態。

海洋委員會海洋保育署表示，為維護海域水質，並保障海洋生態永續發展，海委會自民國2022年起補助地方政府設置海域水質自動監測站。嘉義縣2022年即設置第一座24小時海域水質自動監測站—東石海水水質監測站。

海委會今年再度補助嘉義縣建置「布袋海水水質即時監測站」。這座監測站是目前全國第3座，也是嘉義縣的第2座，全國未來將有8座水質自動監測站，與人工監測數據整合，提升對海洋環境變化的掌握能力。這項先進設施不僅能即時偵測水質異常，也能迅速應對對於海洋環境的威脅。

海保署說，除了自動監測站，全國尚有362個監測點位是用人工方式每季進行採樣1次，遍及全國及離島各海域。水質自動監測站的啟用則是全時段的監測，在現有的海洋監測網絡密度上增加網絡的深度。

管碧玲強調，海洋環境的保護不僅需要科技的支持，更需要全社會的共同參與，政府將繼續推動海洋環境教育，提升公眾對海洋保護的認識與支持，為未來的世代保護更健康的海洋環境。

海委會主委管碧玲（右五）、嘉義縣長翁章梁（右四）、立法委員蔡易餘（左五）今天一起出席嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲（右五）、嘉義縣長翁章梁（右四）、立法委員蔡易餘（左五）今天一起出席嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式。圖／海委會提供
布袋是台灣牡蠣產地，潔淨海水對養殖業與生態至關重要。圖／海委會提供
布袋是台灣牡蠣產地，潔淨海水對養殖業與生態至關重要。圖／海委會提供
嘉義縣布袋海域水質監測站今天啟用，海委會主委管碧玲（左）、嘉義縣長翁章梁（中）、立法委員蔡易餘（右）一同出席啟用儀式。圖／海委會提供
嘉義縣布袋海域水質監測站今天啟用，海委會主委管碧玲（左）、嘉義縣長翁章梁（中）、立法委員蔡易餘（右）一同出席啟用儀式。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲今天出席嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式。圖／海委會提供
海委會主委管碧玲今天出席嘉義縣布袋海域水質監測站啟用儀式。圖／海委會提供
嘉義縣布袋海域水質監測站今天啟用，海委會主委管碧玲（右）、嘉義縣長翁章梁（左）參觀監測站設施。圖／海委會提供
嘉義縣布袋海域水質監測站今天啟用，海委會主委管碧玲（右）、嘉義縣長翁章梁（左）參觀監測站設施。圖／海委會提供

嘉義 水質 管碧玲

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