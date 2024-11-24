快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

嘉縣布袋水質監測站啟用完成南北監測 全面監控保障養殖

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
工作人員說明監測站沿海水質監測項目。圖／嘉義縣政府提供
工作人員說明監測站沿海水質監測項目。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣沿海養殖業興盛，為了確保水質穩定與養殖環境安全，2022年海岸線北側東石鄉網寮設置全國首座陸上型24小時海水自動監測站，今天在海岸線南側設立布袋監測站，為全縣沿海水質監控提供全面保障。縣長翁章梁說，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石布袋蚵仔的信任程度。

嘉義縣長翁章梁今天在布袋商港北堤主持布袋海域水質監測站啟用儀式，邀請海洋委員會主委管碧玲、海洋保育署署長陸曉筠、立委蔡易餘、義竹鄉長黃政傑、縣議員翁聰賢、黃金茂等人共同揭牌，未來監測站將持續監控嘉義沿海水質數據。

管碧玲表示，嘉義蚵仔聞名全國，透過24小時沿海水質監測，確保蚵仔生長過程不受汙染，可進一步加強食品安全程度。監測站是海洋保護、海洋教育的場域也是瞭望海洋美麗夢幻觀光景點，把人文科學產業等整合在一齊。全台有360多個海水水質採樣監測點，未來全台會有9座監測站，目前已設有4座監測站，當中嘉義縣就占有2座，監測站自動化及時資訊做水質檢測，具現代化、科學化且全面性，嘉縣這2座監測站也同時對東石布袋兩地蚵產業履歷更有完整保證。

翁章梁說，海洋委員會補助相關經費協助嘉義成立水質監測站；東石及布袋都是養蚵重鎮，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石布袋蚵仔的信任程度。

布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標，其中新增塑膠微粒自動採樣器，結合自動水質採樣保存設備，將定期送驗海水，掌握沿海塑膠微粒含量。這些監測數據也都會提供給養蚵業者參考，幫助蚵農即時掌握水質狀況，隨時調整養殖環境，保障水產品質。

縣環保局長張輝川表示，監測數據都已即時上傳至環保局官網，民眾可透過手機查詢最新水質數據，這次啟用的布袋監測站除了新增塑膠微粒採樣器，還擴大設站規模，開設2樓休憩觀景平台，民眾可以登上平台欣賞沿海風景。

嘉義縣環保局長張輝川說明，布袋監測站設為沿海水質監控提供全面保障，2樓休憩觀景平台可以登上欣賞沿海風景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣環保局長張輝川說明，布袋監測站設為沿海水質監控提供全面保障，2樓休憩觀景平台可以登上欣賞沿海風景。圖／嘉義縣政府提供
嘉義布袋水質監測站啟用，擴大沿海水質監控、保障養殖業發展，後方監測站外型如座美麗小燈塔。圖／嘉義縣政府提供
嘉義布袋水質監測站啟用，擴大沿海水質監控、保障養殖業發展，後方監測站外型如座美麗小燈塔。圖／嘉義縣政府提供
布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標。圖／嘉義縣政府提供
布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標。圖／嘉義縣政府提供
工作人員說明監測站如何持續監控嘉義沿海水質數據。圖／嘉義縣政府提供
工作人員說明監測站如何持續監控嘉義沿海水質數據。圖／嘉義縣政府提供
海洋委員會主委管碧玲表示，透過24小時沿海水質監測，確保蚵仔生長過程不受汙染，可進一步加強食品安全。圖／嘉義縣政府提供
海洋委員會主委管碧玲表示，透過24小時沿海水質監測，確保蚵仔生長過程不受汙染，可進一步加強食品安全。圖／嘉義縣政府提供
嘉義布袋水質監測站啟用，全時監測海域水質，保護養蚵重鎮。圖／嘉義縣政府提供
嘉義布袋水質監測站啟用，全時監測海域水質，保護養蚵重鎮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 東石 水質

延伸閱讀

嘉義民雄「湖山大道」揭幕 村民總動員炕窯慶祝

林聰明沙鍋魚頭70周年慶晚宴 韓國瑜誇讚比美鼎泰豐

嘉義朴子太子文化祭11/24登場 勁歌熱舞還有免費美食

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

相關新聞

麥當勞降臨西螺跟媽祖有關？ 謝金河曝4大原因：設點是城市進步的起點

雲林西螺麥當勞昨天開幕，地方仕紳和當地居民齊聚歡慶，財信傳媒董事長謝金河昨也受邀出席開幕典禮，他表示，西螺等麥當勞，足足...

機車排氣管改裝明年檢驗通過才能上路 雲林候檢車輛塞爆

明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰，雲林縣環保局配合提供免費檢測非原廠排氣管，因檢測量能有限，...

嘉縣輔導漁民友善防鳥網 避免鳥類遭纏繞喪命 漁業與生態共存

為解決漁業與鳥類保護之間的衝突，嘉義縣政府農業處向漁民推廣友善防鳥網，當鳥類從空中飛向水面遇新型防鳥網時，會先碰到水線，...

全台最豐盛應援場在這！雞排、星巴克、爆米花免費供應

世界棒球12強賽冠軍戰今晚登場，中華隊將與日本競逐冠軍，國人齊心支持。嘉義縣大林鎮萬國戲院申請合法公播，邀球迷齊聚為中華...

海委會攜手地方守護台灣蚵仔 嘉義布袋水質自動測站啟用

海洋委員會補助地方政府設置即時水質監測站，強化海域水質監測，提升汙染即時應變。海委會主委管碧玲與嘉義縣長翁章梁及立法委員...

嘉縣布袋水質監測站啟用完成南北監測 全面監控保障養殖

嘉義縣沿海養殖業興盛，為了確保水質穩定與養殖環境安全，2022年海岸線北側東石鄉網寮設置全國首座陸上型24小時海水自動監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。