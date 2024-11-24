嘉縣布袋水質監測站啟用完成南北監測 全面監控保障養殖

嘉義縣沿海養殖業興盛，為了確保水質穩定與養殖環境安全，2022年海岸線北側東石鄉網寮設置全國首座陸上型24小時海水自動監測站，今天在海岸線南側設立布袋監測站，為全縣沿海水質監控提供全面保障。縣長翁章梁說，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石布袋蚵仔的信任程度。

嘉義縣長翁章梁今天在布袋商港北堤主持布袋海域水質監測站啟用儀式，邀請海洋委員會主委管碧玲、海洋保育署署長陸曉筠、立委蔡易餘、義竹鄉長黃政傑、縣議員翁聰賢、黃金茂等人共同揭牌，未來監測站將持續監控嘉義沿海水質數據。

管碧玲表示，嘉義蚵仔聞名全國，透過24小時沿海水質監測，確保蚵仔生長過程不受汙染，可進一步加強食品安全程度。監測站是海洋保護、海洋教育的場域也是瞭望海洋美麗夢幻觀光景點，把人文科學產業等整合在一齊。全台有360多個海水水質採樣監測點，未來全台會有9座監測站，目前已設有4座監測站，當中嘉義縣就占有2座，監測站自動化及時資訊做水質檢測，具現代化、科學化且全面性，嘉縣這2座監測站也同時對東石布袋兩地蚵產業履歷更有完整保證。

翁章梁說，海洋委員會補助相關經費協助嘉義成立水質監測站；東石及布袋都是養蚵重鎮，監測站不僅隨時追蹤海洋是否遭汙染，實際上也保護養蚵的環境，進一步提升消費者對東石布袋蚵仔的信任程度。

布袋監測站設置磷酸鹽、葉綠素、溫度、鹽度等12項監測指標，其中新增塑膠微粒自動採樣器，結合自動水質採樣保存設備，將定期送驗海水，掌握沿海塑膠微粒含量。這些監測數據也都會提供給養蚵業者參考，幫助蚵農即時掌握水質狀況，隨時調整養殖環境，保障水產品質。