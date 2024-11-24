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12強冠軍賽為中華隊加油！ 南市立棒球場今晚免費開放
世界棒球12強中華隊睽違32年，再度闖進3大賽冠軍賽，今晚對戰日本，球迷都相當期待，台南共有4場次戶外轉播，包含永華國民運動中心、台南大遠百成功店、新營南瀛綠都心公園場次外，市長黃偉哲稍早在臉書宣布，市立棒球場今晚免費開放，讓市民一起為中華隊集氣加油吶喊。
台南市政府表示，近期在永華國民運動中心舉辦戶外轉播，吸引大批球迷到場為中華隊應援，昨晚初估湧入約500位民眾，人潮甚至蔓延到2樓觀賽，市民及球迷都相當熱情，為確保大家觀賽品質與安全，今晚永華國民運動中心除架設2處螢幕分流，市立棒球場也免費開放入場。
台南市政府提到，為讓更多市民及球迷共同參與令人熱血沸騰的一刻，今晚免費開放市立棒球場讓民眾入場，讓大家坐在觀眾席，透過外野大螢幕為台灣的選手加油打氣，也讓民眾可以有更多觀賽場地，針對各處轉播場地周邊交通，會請警方協助交管。
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