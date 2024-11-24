用樂高、程式解謎…學英語 台南提升語言、科技力出招

台南市文賢國中利用星期假日舉辦「雙語機器人營」，吸引社區近90名國小高年級學生參加。內容有外籍教師的英語課程「Happy Turkey Hunting」、樂高機器人建構挑戰，以及程式解謎遊戲，讓學生在趣味中提升語言與科技能力，激發學習潛力。

活動由外籍教師以「Happy Turkey Hunting」趣味英語課程揭開序幕，學生透過互動遊戲學習感恩節主題英語詞彙與句型，沉浸在全英語環境中，提升溝通能力。接著，學生在樂高機器人建構挑戰中分組合作，自由設計、組裝及小組競賽，展現創造力與團隊合作精神。程式解謎遊戲以寓教於樂的方式，讓學習程式邏輯與數位思維，為未來學習奠定基礎。

校長陳一仁表示，雙語機器人營活動不僅融合英語與科技教育，還啟發學生學習的熱情與好奇心。活動的成功，來自全校師生與外籍教師的共同努力，也展現了文賢國中在雙語與創新教育領域的堅持與實力。