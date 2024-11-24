「嘉市潮選店」再升級 市府公布旅人136店家攻略

嘉義市政府2022年盤點100家風格小店，將隱身嘉義市巷道街弄特色小店列冊供遊客參考，推出後佳評如潮；今年推出「嘉市潮選店2.0」，共納入136家潮選店，涵蓋「咖啡茶屋」、「跨界料理」、「風格選物」、「職人手作」、「書店文具」等。音樂創作人黃小玫Sandy表示，乘坐檜木列車、走訪木造老屋潮選店，喝杯手沖熱咖啡，感受每家潮選店的故事，是每個旅人不可錯過的行程。

市長黃敏惠表示，獨具風格的潮選店，源自嘉義市豐厚的人文底蘊及青年創業的無限熱情。過去阿里山森林鐵路開發，帶動嘉義市林業產業蓬勃發展，目前嘉義市區仍保留6千多棟木造老屋，形成新舊融合與具地方創生特色的「人文森林」。市府團隊致力於活化木造老屋，吸引年輕一代在這些歷史建築中創造新的文化潮流、發揮獨具一格的態度與職人精神，打造自我風格濃厚的特色店家，形成「潮」文化。所謂「潮」，就是做自己，擁有個人的態度、想法以及生活方式，年輕一代在老屋中創造獨特的自我風格，在這座小城尋找屬於自己的生活熱點。

觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市打造「潮」文化，契合「MZ世代」（泛指1981年至2010年之間出生）追求自我風格的觀光旅遊消費模式，為了挖掘更多懷舊新潮的特色小店，這次「嘉市潮選店2.0」再度邀請知名部落客瑪格進行盤點採訪，期盼透過瑪格豐富的採訪與撰稿經驗，吸引更多人走訪嘉市潮選店。

瑪格表示，時隔2年看見這些個性小店，持續穩定輸出美好能量，還不定期串連結盟，合力展現嘉義市欣欣向榮的軟實力，讓居住的城市更有魅力，「嘉市潮選店2.0」收集了超過百家風格店鋪的故事，是深度探索嘉義的最佳指南。

「嘉市潮選店2.0」邀請「廚佛瑞德Fred」、「韓國女生Judy」、「台南人帶路」、「甄馨」、「柯莉絲汀」等多位知名YouTuber、網紅KOL協助宣傳，更邀請知名音樂創作人黃小玫Sandy製作主題曲《最潮的自己》，期望吸引年輕族群共鳴，來嘉探訪屬於自己的潮選店。

黃小玫Sandy表示，嘉義市是一個讓人會一再想回訪的地方，很喜歡這裡的步調，也很沈浸在探索各式各樣潮選店的旅程。在嘉義市，乘坐檜木列車、走訪木造老屋潮選店，喝杯手沖熱咖啡，感受每家潮選店的故事，絕對是每個旅人不可錯過的行程。