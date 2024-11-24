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嘉義飯店業者每年為500弱勢童圓夢 耶誕心願卡18年不間斷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動，今天在20名弱勢童掛上心願卡後溫馨登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動，今天在20名弱勢童掛上心願卡後溫馨登場。記者李宗祐／攝影

嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動，為500名弱勢童如願拿到耶誕禮物，今天在20名弱勢童掛上心願卡後溫馨登場，期待社會大眾認領；不少孩子希望在過年前收到書包、鞋子、外套、保暖棉被等禮物，還有孩子希望能收到烤土司機，因為他想料理早餐減輕母親負擔。

耶誕心願卡活動邁入第18屆，今年持續與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會三單位合作，希望能為500名弱勢孩童圓夢，讓他們在耶誕節前能夠如願拿到耶誕禮物。

每名受扶助的孩子背後都有一段小故事，不少人的心願都很微小，有人許願得到鉛筆、文具、襪子、水壺等，這些生活用品對她們來說，都是期盼已久的耶誕禮物，也等待各界善心人士為他們圓夢。

有國小棒球隊的投手因為家中發生火災，珍貴的手套因而付之一炬，許願新的手套，擁有更好表現。也有優秀的競速直排輪選手祈願能收到新的直排輪鞋，奪得更好的成績，更上一層樓。也有孩子希望能收到烤土司機，自己料理早餐，減輕媽媽的負擔。

耐斯王子大飯店總經理鄭百三表示，500張心願卡代表著500個孩子們的希望，孩子的耶誕願望都很微小，在一般家庭中看似唾手可得的生活用品，對這群孩子來說，卻是期盼已久的耶誕禮物。也期待大家一起來做公益，為這群未來的主人翁盡份心力。

飯店表示，耶誕心願卡卡活動即日啟動，預計於12月21日舉辦贈禮儀式，認領程序請上飯店官網活動網頁查詢，並完成認領，也請善心人士盡量提供全新禮品，於12月18日前送抵飯店，讓孩子們能順利收到耶誕禮物。活動訊息電洽05-2771999轉服務中心。

嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動，今天在20名弱勢童掛上心願卡後溫馨登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動，今天在20名弱勢童掛上心願卡後溫馨登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動今天溫馨登場，嘉義市副市長林瑞彥（中）仔細觀看每名孩子的心願卡。記者李宗祐／攝影
嘉義市耐斯王子大飯店每年舉辦耶誕心願卡活動今天溫馨登場，嘉義市副市長林瑞彥（中）仔細觀看每名孩子的心願卡。記者李宗祐／攝影
心願卡滿是孩子的耶誕願望，在一般家庭中看似唾手可得的生活用品，對這群孩子來說，卻是期盼已久的耶誕禮物。記者李宗祐／攝影
心願卡滿是孩子的耶誕願望，在一般家庭中看似唾手可得的生活用品，對這群孩子來說，卻是期盼已久的耶誕禮物。記者李宗祐／攝影

嘉義 禮物 飯店

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