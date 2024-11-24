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推動台南南山公墓為國家墓葬保存園區 守護團隊：只針對國有地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市南山公墓是台灣最早的墓區，也見證台灣、台南發展歷史。圖／晁瑞光提供
南市南山公墓是台灣最早的墓區，也見證台灣、台南發展歷史。圖／晁瑞光提供

台南市文化、環保團體及地方人士推動保留南區南山公墓國有地墓葬區，成立「國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區」，昨開公聽會，但因被認為過於倉促，改為說明會，擇日再開。會中，部分地主反映連有房屋及沒有墳墓私有地也被劃入，守護南山公墓團隊今表示，將與文資處核對所提報的地號，非公有地不列入，請地主不用擔心。

台南市南區南山公墓早在荷蘭、明鄭時期就已存在，歷史超過400年，許多名人都葬在此，而不同的墓園造型與特色，也成為珍貴的文化歷史遺產，加上此處位於台南機場與市區的交接，基於文化、環保生態等考量，2019年倡議保留南山公墓，成立國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區；

並已陸續提報100多門具文化資產保存價值的墓塚，其中已有10多門通過列冊追蹤，針對未列冊的部分墓塚，將陸續補充新事證，以爭取具文化資產保存價值。目前尚有近40處墓塚會陸續向文資處提報具文化資產保存價值。

南山公墓占地約95公頃，隨著南區的快速發展，市府除計畫闢為南山公墓殯葬專區，部分居民也要求再顧及文化價值之餘，也能有限度開發，創造多贏價值，不應全區保留。不過，部分文化等團體仍要求全區保留，認為這是台灣最早的墓園區，見證台灣及台南歷史的發展，應好好保護。

市府昨舉行「南山公墓/文化景觀」公聽會，有近百地主、居民、團體參加，會中雖無反對聲浪，但有地主反映，連有房屋的地、沒有墳墓的私人地也被劃入園區，很不合理。守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，推動設立此園區只針對國有地，之前提報的地號也是針對私人地，會再請文資處提供資料以做核對，若有私人地被列入，會排除。

吳延晃說，這場公聽會是在開會前3天才通知，因太過匆促，許多人來不及參加，在會中反映後，公聽會改為說明會，擇日再召開公聽會，讓更多聲音被聽到。

目前已成立「南山公墓/國家墓葬文化歷史生態觀光保存園區/推動平台」ttps://reurl.cc/Nb6DNn，此平台由守護南山公墓團隊，包含「重現府城水文促進會」、「南山公墓自救會」、「守護南山公墓青年陣線」、「守護南山公墓教師應援團」等團體所建立，主在推動南山公墓保存，希望未來能發展為結合觀光、歷史、生態、文化、族群的國家級現地環境博物館園區，為台南府城創造另一波深度旅遊熱潮。

公墓 台南機場 文化資產

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