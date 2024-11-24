總獎金400萬 台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑

台南400馬拉松挑戰賽今早在新營體育場熱鬧開跑，共有逾1萬1千名選手與賽，路線規畫主要以鄭成功當年屯墾時期的五營—新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營為核心，也為賽事增添歷史氛圍。

此次賽事共分為42.195公里「台南400馬拉松組」、21公里「台南400半程馬拉松組」與5公里「榮光組」。市府體育局表示，這次總計1萬1016名跑者參賽，還有來自南市姊妹市和體育友好城市等多個國家375名選手與會，包含日本京都市、那珂市、滋賀縣、土浦市、富良野市、小松市與韓國首爾市等。

台南市政府體育局指出，此次賽事路線主要以鄭成功當年屯墾時期的重要景點為核心，五營—新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營，而賽道周邊則有新營太子宮、鹽水武廟、八角樓、永成戲院、下營北極殿、糖鐵自行車道、鐵線橋與柳營八翁酪農區等，讓跑者們在熱情奔跑同時，也能深深感受台南歷史人文薈萃與美好風光。

而本次賽事馬拉松組國內組男女冠軍及半程馬拉松組男女冠軍，皆可獲得山口縣產的高質感工藝品及幸福達摩吉祥物。另外，賽事獎金總額達400萬元，其中台南400馬拉松組總排第一名更可獲獎金12萬元。其他更多賽事資訊，可持續追蹤南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。