快訊

川普2.0內閣像實境秀？新人事提名全部完成 CNN指1共同特質

雲林口湖人倫悲劇！啃老男涉毆打母親致死 鄰居：常為錢怒罵母親

出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功

聽新聞
0:00 / 0:00

總獎金400萬 台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑，台南市長黃偉哲（中）帶領與會來賓鳴槍開跑。圖／台南市政府提供
台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑，台南市長黃偉哲（中）帶領與會來賓鳴槍開跑。圖／台南市政府提供

台南400馬拉松挑戰賽今早在新營體育場熱鬧開跑，共有逾1萬1千名選手與賽，路線規畫主要以鄭成功當年屯墾時期的五營—新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營為核心，也為賽事增添歷史氛圍。

此次賽事共分為42.195公里「台南400馬拉松組」、21公里「台南400半程馬拉松組」與5公里「榮光組」。市府體育局表示，這次總計1萬1016名跑者參賽，還有來自南市姊妹市和體育友好城市等多個國家375名選手與會，包含日本京都市、那珂市、滋賀縣、土浦市、富良野市、小松市與韓國首爾市等。

台南市政府體育局指出，此次賽事路線主要以鄭成功當年屯墾時期的重要景點為核心，五營—新營、舊營（鹽水）、下營、中營與柳營，而賽道周邊則有新營太子宮、鹽水武廟、八角樓、永成戲院、下營北極殿、糖鐵自行車道、鐵線橋與柳營八翁酪農區等，讓跑者們在熱情奔跑同時，也能深深感受台南歷史人文薈萃與美好風光。

而本次賽事馬拉松組國內組男女冠軍及半程馬拉松組男女冠軍，皆可獲得山口縣產的高質感工藝品及幸福達摩吉祥物。另外，賽事獎金總額達400萬元，其中台南400馬拉松組總排第一名更可獲獎金12萬元。其他更多賽事資訊，可持續追蹤南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

台南市長黃偉哲今早帶領體育局長陳良乾、新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、沈家鳳、穎艾達利 Ingay Tali等人為起跑鳴笛，選手魚貫出發爭取佳績，沿途警方協助交管，不少晨起民眾一起為選手鼓掌、加油。

台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑，共有1萬1千多名選手與賽。圖／台南市政府提供
台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑，共有1萬1千多名選手與賽。圖／台南市政府提供

馬拉松 體育

延伸閱讀

花蓮太平洋縱谷馬拉松逾5000人起跑 帶動震後低迷觀光

國一新營北上路段8車追撞！2車翻覆8人送醫 回堵8公里

揭露鄭成功之父五大傳奇事蹟！歷史小說《閩海王鄭芝龍》重現一代海上霸主傳奇

臺南古都竟有1600座廟宇？盤點孔廟、天后宮等大有來頭的神明宮廟與百年古蹟

相關新聞

麥當勞降臨西螺跟媽祖有關？ 謝金河曝4大原因：設點是城市進步的起點

雲林西螺麥當勞昨天開幕，地方仕紳和當地居民齊聚歡慶，財信傳媒董事長謝金河昨也受邀出席開幕典禮，他表示，西螺等麥當勞，足足...

台南連15震 市民慌：活出花蓮感

台南市前晚起發生至少15起地震，震央在佳里、麻豆區，最大規模達5.4，市民一夜驚恐睡不好，市府接獲7起災情通報，共撤離安...

總獎金400萬 台南400馬拉松挑戰賽今晨開跑

台南400馬拉松挑戰賽今早在新營體育場熱鬧開跑，共有逾1萬1千名選手與賽，路線規畫主要以鄭成功當年屯墾時期的五營—新營、...

北港鴨ㄚ小麵店 神級滷肉飯

雲林縣滷肉飯節昨天登場，全台各地神級滷肉飯爭霸戰，12家專業店家脫穎而出，北港「鴨Y小麵店」榮獲神級總冠軍。負責人吳建旻...

12強賽／中華隊對戰日本隊 嘉市戶外直播吸引滿滿人潮

世界棒球12強複賽，中華隊晚間對戰強敵日本，嘉義市政府在中正公園戶外轉播，市長黃敏惠到場與滿滿的球迷朋友一同為中華隊吶喊...

12強賽中華棒球隊勝美國 「小商人」嘉市爽發500份雞排

日本東京舉行的世界棒球賽，中華棒球隊昨天勝美國隊，知名網路「小商人」臉書預告，下午5點半起在嘉義市區發送500份雞排，時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。