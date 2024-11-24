麥當勞降臨西螺跟媽祖有關？ 謝金河曝4大原因：設點是城市進步的起點

雲林西螺麥當勞昨天開幕，地方仕紳和當地居民齊聚歡慶，財信傳媒董事長謝金河昨也受邀出席開幕典禮，他表示，西螺等麥當勞，足足等了20幾年，他並以美國總統當選人川普為例，川普拉大領先賀錦麗的差別，「是從川普去麥當勞炸薯條，去得來速送餐開始的」，西螺迎來麥當勞，希望也是西螺改變的新里程碑。

謝金河表示，他昨天專程一早搭高鐵趕回雲林，為的是參加西螺麥當勞開幕典禮，早在1年前麥當勞董事的陳慧遊邀約，「麥當勞要在西螺設點，開幕典禮，你一定要回來參加」，這一年，西螺鎮長廖秋萍不斷透過臉書報告麥當勞的進度，昨天的開幕儀式擠滿了西螺民眾，大家對麥當勞降臨西螺充滿期待，「我說麥當勞來設點，也是一個城市進步的起點」。

台灣的麥當勞在全台展店，西螺是417家。謝金河表示，其實西螺鎮長從林中禮、蕭澤梧、鄭玲惠到現任的廖秋萍，每一任鎮長都爭取麥當勞來設點，林中禮時代，準備提供東市場的空間，到了蕭澤梧時代，也拿出台汽客運站來爭取，但都沒有打動麥當勞的心。最大的瓶頸是西螺鎮人口不足5萬人，這個條件卡到現在。

這些年，少子化，加上人口外流，他說，西螺人口只剩4萬4494人，距離5萬目標更遠。反而是斗六市人口跨過10萬，虎尾逾7萬，麥當勞在斗六市設2個點，虎尾也有1個，人口比西螺少1000人左右的斗南也有麥當勞，這次西螺是雲林縣的第5個據點。

麥當勞這次決定前來，謝金河表示，考量西螺是媽祖遶境必經，也是南北高速公路的中途站，還有西螺是全台蔬菜生產重鎮，西螺鎮農會存款全台第一等因素，麥當勞終於改變人口不足5萬的門檻限制，決定來開店。

謝金河表示，將來西螺麥當勞如果能採用在地最新鮮食材，一定更有賣點。昨天麥當勞開幕，最開心的應該是廖秋萍，20多年來，經歷4任鎮長努力爭取的目標終於達成。

過去1個月全球掀起川普旋風，謝金河表示，這次川普拉大領先賀錦麗的差別，其實是從川普去麥當勞炸薯條，去得來速送餐開始的。川普在私人飛機上和新任命的未來閣員也是一起吃麥當勞食物，麥當勞的話題不斷。