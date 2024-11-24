北港鴨ㄚ小麵店 神級滷肉飯

雲林縣滷肉飯節昨天登場，全台各地神級滷肉飯爭霸戰，12家專業店家脫穎而出，北港「鴨Y小麵店」榮獲神級總冠軍。負責人吳建旻透露製作秘笈，現場提供百碗滷肉飯品嘗，饕客大排長龍搶著品味好吃滷肉飯，滷肉飄香大口扒飯熱滾滾。

滷肉飯節在古坑鄉綠色隧道舉行，縣長張麗善與雲林養豬協會理事長吳英吉、雲林肉品市場總經理黃家安等帶領數百民眾一起開飯，全場大口扒飯，滷肉飄香。

張麗善說，美味滷肉飯關鍵在用好豬肉、優質米及醇醬油滷製，雲林是這3項食材主產地，濁水溪生產優質濁水米，充足日照水質醞釀出上好醬油，雲林養豬150萬頭，滷肉飯節是最具代表性賽事。

農業處長魏勝德說，滷肉飯比賽邁入第4年，每年吸引上百名高手和店家參賽，職業組來自全國小吃飯館，競爭激烈，評審團對店家安全衛生、在地食材、烹調技術等公平公開評審，選出優勝者；另廣邀各地「滷肉高手」發揮創意，以雲林食材烹製「健康滷肉飯」。

滷肉飯爭霸戰成績揭曉，由北港朝天宮附近「鴨ㄚ小麵店」贏得神級滷肉飯總冠軍，獲頒3萬元獎金，負責人吳建旻開心說，參賽多年，精進再精進終能奪冠。他透露撇步說，肉質醬油最重要。免費送百碗呷免驚，饕客大排長龍搶食神級冠軍滷肉飯，軟嫩飯肉滿口飄香，直呼「好吃！」

民間高手組冠軍由林家宏獲得，他以指定斗南鎮農會米、陞煇肉品、西螺大同醬油、丸莊醬油及菇王食品，滷出風味獨特健康滷肉飯，歡迎民眾到雲林尋香買好食材，循著網路「滷肉飯地圖」品嘗好吃滷肉飯。