台南連15震 市民慌：活出花蓮感

台南市前晚起發生至少15起地震，震央在佳里、麻豆區，最大規模達5.4，市民一夜驚恐睡不好，市府接獲7起災情通報，共撤離安置3人，無人傷亡；氣象署指出，主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞擠壓造成，3天內可能還有規模4.5以上餘震；市長黃偉哲提醒要強化防災意識。

市府指出，前晚6時45分起接連發生有感、小規模地震，至昨天早上6時共發生15次地震，震後陸續接獲7起災情通報，包含佳里1處民宅受損，緊急撤離安置3人；新市區崙仔頂清水宮金爐遭震塌，幸未砸傷民眾。

另5起通報案件，有水塔因地震管路鬆開漏水、天花板牆壁剝落、牆壁龜裂、樓梯間裂縫等，經確認後不影響安全；佳里區麻佳路附近一度有8戶停電，台電緊急搶修復電。

南科管理局說，群創B廠、台積電18廠、聯電、彩晶等廠區紛紛測到震度超過4級，台積電18廠無塵室人員部分疏散，機台因自動感測地震暫時停機，約20分鐘後人員陸續回無塵室、機台順利復機，其餘各園區廠商、工程運作正常、無人傷亡。

全國高中排球甲級聯賽預賽在學甲開打，前晚內湖高中與明德高中比賽過程中發生地震，體育館發出強烈巨響、鐵皮屋頂劇烈震動，選手及裁判紛紛逃離，驚呼聲夾雜「快跑、快跑」喊叫聲，體育館鋼筋結構未受損，比賽繼續進行。