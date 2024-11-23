12強賽／中華隊對戰日本隊 嘉市戶外直播吸引滿滿人潮

世界棒球12強複賽，中華隊晚間對戰強敵日本，嘉義市政府在中正公園戶外轉播，市長黃敏惠到場與滿滿的球迷朋友一同為中華隊吶喊加油！國中小學生紛紛帶國旗、換上棒球球衣，為中華隊應援集氣，賽事緊張刺激，觀眾情緒跟著起伏。

嘉義市是KANO精神的發源地，承載台灣棒球的歷史與榮耀，棒球精神融入這座城市的文化與，為回應球迷期待，市府特別規劃戶外轉播活動，黃敏惠很高興看到許多國中小學子帶著國旗、穿上球衣表達支持，讓體育融入生活、融入教育。現場有滿滿的市民朋友共同響應為中華隊送上應援，希望凝聚眾人的信念與祝福，為中華隊加油打氣！

在充滿熱血的加油聲中，現場市民揮舞加油棒，大喊「中華隊加油」，將中正公園變成了另一個「主場」。現場氣氛讓人熱血沸騰，每一次中華隊的精彩守備都能聽到全場的歡呼聲。她也特別感謝市府團隊的努力，讓大家有機會聚在一起支持棒球中華隊，凝聚眾人熱情。