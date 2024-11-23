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12強賽中華棒球隊勝美國 「小商人」嘉市爽發500份雞排
日本東京舉行的世界棒球賽，中華棒球隊昨天勝美國隊，知名網路「小商人」臉書預告，下午5點半起在嘉義市區發送500份雞排，時間未到就湧入大批民眾排隊，時間一到，很快被領光，「小商人」號召大家晚間6點到中正公園廣場，觀看台日大戰戶外直播，為中華隊加油。
小商人說，「我承認賽前看台灣這個名單沒有，現在打成這樣我已經無法分析了。按照這個氣勢明後天打起來，很有可能破3000份。因此我決定今天先在嘉市發500份，道歉與消耗一下我欠雞排的扣打，不然一次3000份是要炸到民國幾年。另外我也會逼鳳梨加碼500 杯奶茶，拿了之後6點繼續幫台灣加油。
發放地點：嘉義行運8兩雞雞排中山店，噴水圓環旁邊。屆時我們秉持著邊吃邊看妹的原則，我會請張語昕與「鳳梨」吳泓逸幫忙發放雞排跟飲料，雞排大奶也大。各位一定要給小弟我個面子，領好領滿領完，然後繼續台日大戰幫台灣加油，尻爆美國就是爽啦。」
臉書社群「綠豆嘉義人」貼文直擊：「為台灣棒球加油，小商人發500 份雞排，人潮洶湧…嘉義行運8兩雞雞排中山店。」
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