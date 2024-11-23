快訊

12強Live／5局上林立安打發威加日本投手免費送分 中華3:4落後

金馬61／《鬼才之道》2金到手！得獎名單不斷更新

金馬紅毯／「2主持人」混亂出包乾笑 尷尬畫面全都播

北港風箏節媽祖帶領神獸齊飛 箏奇鬥艷飛出吉祥與福康

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，不論是天上飛的或地上飄的，都帶給民眾無比歡樂。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，不論是天上飛的或地上飄的，都帶給民眾無比歡樂。記者蔡維斌／攝影

2024「萬獸來朝」北港風箏嘉年華會，今天在北港溪河邊畔繽紛登場，今年媽祖風箏從去5米加碼為10米，還有百獸造型風箏，在北港鎮長蕭美文等來賓帶領倒數後，百箏齊飛，美不勝收，今年更是高手雲集，展現高難度的飛放技巧，讓民眾大開眼界，精彩風箏盛會贏得全場大人小孩喝采。

北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭等人在六角風箏寫上吉祥語一同放飛，象徵著祝福隨風遠揚，為大家帶來平安與喜樂，為風箏華會增添喜氣。

亞洲國際風箏聯合會也邀請來自全國各地的風箏高手表演放飛技巧，數百風箏在音樂伴奏下升空飛舞，連小朋友都樂得在草原追逐繃跳，歡樂無比。

蕭美文說，去年媽祖風箏5米高今年加碼為10米，今年「萬獸來朝」由媽祖作為主箏搭配千里眼順風耳護駕，更加入神獸系列，包括祥瑞鳳凰、霸氣龍獅，迎來自五湖四海神獸北港朝聖，象徵萬壽無疆與繁榮興盛，也為大家帶來滿滿的祝福與喜悅，更滿足了大家視覺享受。

今天風和日麗，天空飄揚滿滿Q萌風箏，俏皮狐狸、慵懶樹懶、悠游海龜、呆萌水豚君以及粗壯的猩猩造型風箏，除了天空飛的還有地上飄的，15米的巨大火車、搖擺大白鵝及漫遊彩色魚，成了打卡熱點。一連串的表演闖關，帶給全場無限歡樂，大人小孩直呼「超讚的風箏好棒棒」。

北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，不論是天上飛的或地上飄的，把北港溪畔點綴得繽紛彩麗。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，不論是天上飛的或地上飄的，把北港溪畔點綴得繽紛彩麗。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節不論是天上飛的或地上飄的，都帶給民眾無比歡樂，超大造型豹更是打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節不論是天上飛的或地上飄的，都帶給民眾無比歡樂，超大造型豹更是打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，帶給民眾歡樂無限。記者蔡維斌／攝影
北港風箏節以「萬獸來朝」為主題，帶給民眾歡樂無限。記者蔡維斌／攝影

北港 媽祖 風箏

延伸閱讀

神級滷肉飯爭霸戰成績出爐 北港鴨ㄚ小麵店獲總冠軍

大家相揪北港溪邊放風箏 「神獸來朝」高手競技點綴天空

白沙屯拱天宮三媽祖抵大甲 大長串鞭炮迎駕聲勢驚人

大甲鎮瀾宮重修完成 白沙屯三媽祖乘「粉紅超跑」祝賀

相關新聞

神級滷肉飯爭霸戰成績出爐 北港鴨ㄚ小麵店獲總冠軍

國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，全台各地神級滷肉飯爭霸戰，12家專業店家脫穎而出，其中位於北港的「鴨Y小麵館」榮獲神...

12強賽中華棒球隊勝美國 「小商人」嘉市爽發500份雞排

日本東京舉行的世界棒球賽，中華棒球隊昨天勝美國隊，知名網路「小商人」臉書預告，下午5點半起在嘉義市區發送500份雞排，時...

北港風箏節媽祖帶領神獸齊飛 箏奇鬥艷飛出吉祥與福康

2024「萬獸來朝」北港風箏嘉年華會，今天在北港溪河邊畔繽紛登場，今年媽祖風箏從去5米加碼為10米，還有百獸造型風箏，在...

鍾文音等7位大師奉獻藝術文化 獲頒雲林最高榮譽貢獻獎

雲林縣今天頒發2024文化藝術獎，93人獲獎，其中代表雲林最高榮譽的文化貢獻獎共7人獲獎，包括知名作家鍾文音出身雲林縣二...

中埔天主教堂62周年慶 停辦幼稚園校友相見歡述說神父傳愛故事

天主教嘉義教區中埔鄉耶穌君王教堂，慶祝開教62周年慶，上午舉行停辦的教堂附設幼稚園首次校友同學會，畢業逾1甲子校友相見歡...

「三人行不行」藝術聯展今起南科新港社地方文化館登場

藝術家林淑貞、黃景菊和吳瓊珠今天在台南科學園區新港社地方文化館舉辦「三人行不行」聯展，展出近年油彩、素描、版畫、銅雕、複...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。