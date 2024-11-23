北港風箏節媽祖帶領神獸齊飛 箏奇鬥艷飛出吉祥與福康
2024「萬獸來朝」北港風箏嘉年華會，今天在北港溪河邊畔繽紛登場，今年媽祖風箏從去5米加碼為10米，還有百獸造型風箏，在北港鎮長蕭美文等來賓帶領倒數後，百箏齊飛，美不勝收，今年更是高手雲集，展現高難度的飛放技巧，讓民眾大開眼界，精彩風箏盛會贏得全場大人小孩喝采。
北港鎮長蕭美文、鎮代會主席黃美蘭等人在六角風箏寫上吉祥語一同放飛，象徵著祝福隨風遠揚，為大家帶來平安與喜樂，為風箏華會增添喜氣。
亞洲國際風箏聯合會也邀請來自全國各地的風箏高手表演放飛技巧，數百風箏在音樂伴奏下升空飛舞，連小朋友都樂得在草原追逐繃跳，歡樂無比。
蕭美文說，去年媽祖風箏5米高今年加碼為10米，今年「萬獸來朝」由媽祖作為主箏搭配千里眼順風耳護駕，更加入神獸系列，包括祥瑞鳳凰、霸氣龍獅，迎來自五湖四海神獸北港朝聖，象徵萬壽無疆與繁榮興盛，也為大家帶來滿滿的祝福與喜悅，更滿足了大家視覺享受。
今天風和日麗，天空飄揚滿滿Q萌風箏，俏皮狐狸、慵懶樹懶、悠游海龜、呆萌水豚君以及粗壯的猩猩造型風箏，除了天空飛的還有地上飄的，15米的巨大火車、搖擺大白鵝及漫遊彩色魚，成了打卡熱點。一連串的表演闖關，帶給全場無限歡樂，大人小孩直呼「超讚的風箏好棒棒」。
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