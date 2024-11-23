鍾文音等7位大師奉獻藝術文化 獲頒雲林最高榮譽貢獻獎

雲林縣今天頒發2024文化藝術獎，93人獲獎，其中代表雲林最高榮譽的文化貢獻獎共7人獲獎，包括知名作家鍾文音出身雲林縣二崙鄉，長年對台灣文學發展奉獻多。西螺布袋戲大師余玉柱從以三崙車廟口演出數十年並深入校園推展偶戲曲文化；北港藝閣大師彥三泰及西螺老街文化會館長何美慧推動地方文化奉獻良多。

出身北港的顏三泰，為雲林藝閣技術保存者，承襲父親顏崑池藝閣手藝，與妻子詹彩燕接手家中藝閣事業，投入藝閣與花燈工藝傳承60年持續不斷，更致力藝閣教育與推廣，宏揚藝閣文化有功。

「鑿花技術」保存者張旭輝，習藝逾50年，技術精湛，尤其維修北港朝天宮百年祖媽神轎；麥寮拱範宮開山媽金身神像雕製；西螺福興宮正殿頂下桌等，均出自其手藝，並創作別具風格作品，對鑿花藝術推廣極為用心。

虎尾畫家博士蔡俊章，是前警政署副署長退休，人稱「警界儒將」，數十年畫作行雲流水，畫功精又廣，曾獲世界各國多項美術大獎，展覽近80場，其作品為人典藏，更以畫行公益，挹注縣內藝文資源，顯為卓越。

大埤鄉藝術家羅振賢，為台藝大榮譽教授，常應邀到世界各國展出，曾獲全國美展冠軍、中山文藝創作獎、國家文藝獎特別獎、行政院頒贈「資深文化人」獎等獲獎無數，一生奉獻書畫創作及教學，貢獻非凡。

知名作家鍾文音出身二崙鄉，專職寫作，周遊列國，深耕文學領域，曾獲多項台灣重要文學獎，「台灣島嶼三部曲」以百萬字篇表達台灣女性與歷史交錯的情感命運。2021年以長篇小說《別送》獲台灣文學獎金典獎，長年致力家鄉藝文推廣。

西螺布袋戲藝師余玉柱，少年師拜楊坤禮門下，共同創立豐興閣掌中劇團，表演遍布全台，迄今依舊駕著豐興閣小貨車各地演出，並走進校園傳藝，扎根地方戲曲。

西螺延平老街文化館館長何美慧、長年投入螺陽文教基金會推動地方文化事務，其創辦西螺延平老街文化館，將升格為雲林首座私立「西螺生態博物館」，致力活化歷史街區，開辦雕塑營隊打造「文創一條街」，戮力推動西螺大橋保存轉型，對於地方文史教育及文化保存貢獻良多。

7人今天由雲林縣長張麗善和文觀處長陳璧君共同表揚，並表彰7位大師對雲林文化推展作出極大貢獻「雲林有你們真好！」。