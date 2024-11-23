「台南厚禮樹」巡迴展起跑 黃偉哲力推秋冬果品

時序入冬，「台南400」系列活動也逐漸接近尾聲，台南市長黃偉哲今天在「台南厚禮樹」巡迴展力推台南秋冬果品，更預定明天前進台北市信義區行銷。

「台南厚禮樹」巡迴展今天在大遠百台南成功店起跑，明天將在大遠百台北信義店登場。黃偉哲今天下午在台南展場力推台南秋冬果品，推薦全國民眾在冬季悠遊台南嚐鮮果、購好禮。

黃偉哲指出，「台南厚禮數」人人知道，台灣人俗語都說嫁娶要找台南人，主因是台南人厚禮數，聘金嫁妝一牛車；因此今年秋冬準備許多台南伴手好禮、農特產品。

黃偉哲表示，台南一年到頭陸續產出鳳梨、芒果、文旦、椪柑、胡麻、洋香瓜等，全是台灣農產精品，也外銷全世界。

南市府新聞稿指出，台南依山傍海，擁有豐富土質與氣候，物產豐饒，水果種類多元美味鮮甜，秋冬柑橘類及柚類最具代表性，深受國內外消費者青睞，市府也結合農家搭配通路及宣傳資源，多元行銷增加曝光度及便利性，提升銷售量。