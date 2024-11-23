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台南連15起地震 黃偉哲籲不輕忽、勿過於恐慌

中央社／ 台南23日電

台南市昨晚連15起地震，震央多在麻豆區及佳里區，全市未傳重大災情，市長黃偉哲今天表示，天然災害不可輕忽，但也勿過於恐慌，強化防災觀念是當務之急。

黃偉哲今天指出，中央氣象署資料顯示，台南連震主要是歐亞板塊及菲律賓板塊碰撞造成，屬能量釋放；市民面對地震、颱風等天然災害風險不可輕忽，但也勿過於恐慌，以正確防災觀念因應，有助於從容避難，市府將加強宣導強化防災安全意識。

市府統計，台南市昨晚至今天凌晨發生15起地震，最大地震規模5.4，全市通報7件災情，其中佳里區1戶民宅受損，撤離安置3人；新市區崙仔頂清水宮金爐傾斜，警方拉起警戒線，其餘5起是水塔管路鬆開漏水、天花板牆壁剝落、牆壁龜裂、樓梯間裂縫等。

市府呼籲市民提高警覺防災，遇地震做好「趴下、掩護、穩住」3步驟，切勿恐慌，平時也要檢查家中物品是否鬆動，準備內含急救用品、飲用水、食物的防災包，積極參與社區防災演練，熟悉避難路線，隨時關注地震資訊。

台南 地震 黃偉哲

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