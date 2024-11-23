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神級滷肉飯爭霸戰成績出爐 北港鴨ㄚ小麵店獲總冠軍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰成績出爐，由北港鎮的「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，雲林縣長張麗善頒獎。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰成績出爐，由北港鎮的「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，雲林縣長張麗善頒獎。記者蔡維斌／攝影

國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，全台各地神級滷肉飯爭霸戰，12家專業店家脫穎而出，其中位於北港的「鴨Y小麵館」榮獲神級總冠軍。負責人吳建旻透露製作秘笈，現場並提供百碗滷肉飯品嘗，饕客大排長龍搶著品味好吃的滷肉飯，滷肉飄香大口扒飯熱滾滾。

2024雲林滷肉飯節今天在古坑鄉綠色隧道飄香，雲林縣長張麗善和雲林養豬協會理事長吳英吉、雲林肉品市場總經理黃家安等人帶領全場數百民眾一起開飯，全場同時大口扒飯，滷肉飄香搶搶滾。

張麗善說，一碗美味滷肉飯關鍵在於使用好豬肉、優稻米及及醇醬油來滷製，雲林得天獨厚是這3項食材的主產地，濁水溪產出優質濁水米，充足日照和水質醞釀出上好醬油，雲林養豬達150萬頭，所以雲林滷肉飯節是最具代表性的一場賽事。

農業處長魏勝德說，滷肉飯比賽今年第4年，每年都吸引上百名民間高手和店家參賽，尤其職業組來自全國的小吃飯館，競爭十分激烈，評審團對店家安全衛生、在地食材、烹調技術等項目公平公開評審選出優勝者。此外也廣邀各地「滷肉高手」發揮創意，以雲林在地食材烹製「健康滷肉飯」征服民眾味蕾。

眾所矚目的滷肉飯爭霸戰成績揭曉，由位於北港朝天宮附近的「鴨ㄚ小麵店」贏得今年神級滷肉飯總冠軍獲頒3萬元獎金，負責人吳建旻喜出望外地說，參賽多年，精進再精進終能奪冠。他也透露小撇步強調肉質醤油最重要。同時現場免費送百碗呷免驚，引來饕客大排長龍搶食神級冠軍滷肉飯，軟嫩飯肉滿口飄香，直呼好吃。

民間高手組冠軍則由林家宏獲得，他以指定的斗南鎮農會米、陞煇肉品、西螺大同醬油、丸莊醬油及菇王食品滷出風味獨特的健康滷肉飯，歡迎民眾到雲林尋香買好食材，並循著網路「滷肉飯地圖」品嘗好吃的滷肉飯。

雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰由北港鎮「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，店家免費送出百碗好吃滷肉飯呷免驚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰由北港鎮「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，店家免費送出百碗好吃滷肉飯呷免驚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰由北港鎮「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，店家免費送出百碗好吃滷肉飯呷免驚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰由北港鎮「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，店家免費送出百碗好吃滷肉飯呷免驚。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，引來成千上萬民眾大排長龍搶食神級的滷肉飯。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，引來成千上萬民眾大排長龍搶食神級的滷肉飯。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰成績出爐，由北港鎮的「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，雲林縣長張麗善頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣全國神級滷肉飯爭霸戰成績出爐，由北港鎮的「鴨ㄚ小麵店」榮獲職業組神級總冠軍，雲林縣長張麗善頒獎表揚。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，並選出今年度神級的滷肉飯。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，並選出今年度神級的滷肉飯。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，雲林縣長張麗善帶領大家一起大口扒飯，享受美味滷肉飯。記者蔡維斌／攝影
國內具代表性的雲林滷肉飯節今天登場，雲林縣長張麗善帶領大家一起大口扒飯，享受美味滷肉飯。記者蔡維斌／攝影

滷肉飯 雲林 食材

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