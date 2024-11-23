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嘉義民雄「湖山大道」揭幕 村民總動員炕窯慶祝

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣民雄鄉連接東湖村與雙福村的「湖山大道」今天揭幕，道路兩側稻田綿延，盡頭是雙福山，景色媲美台東伯朗大道；今天當地村民總動員炕窯慶祝，歡迎大家來湖山大道走走。

配合「湖山大道」立牌揭幕，民雄鄉東湖社區發展協會今天在此舉辦「2024龍（農）在東湖」秋收盛典，東湖村民全村出動舉辦市集、音樂會並在田裡炕窯，並邀請嘉義縣長翁章梁、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等人與會同歡。

翁章梁接受媒體聯訪表示，這裡以前叫做「嘉義的伯朗大道」因為風景與伯朗大道一樣美麗，鄉間小路滿是田園風光與綿延的稻田，今天正式命名為「湖山大道」。

翁章梁說，東湖村舊稱為東勢湖，雙福村舊稱是雙福山，此路連接兩村因而取名「湖山大道」；嘉義縣很多村莊都是擁有大片的田園，依偎著小山丘，風光美麗，希望大家多來嘉義走走。

雙福村長黃福元說，從雙福山上看這條路非常美，幾年前他與前嘉義縣議員黃芳蘭一起發想，要把這裡建構成嘉義的「伯朗大道」，會同東湖村長呂春木，找了前立委陳明文幫忙，向政府爭取建設經費，終於有了這條「湖山大道」。

當地村民說，「湖山大道」兩側農田不只種稻而已，有時也種田菁或可當綠肥的花卉，景色多變，若知名度打開，一定會吸引很多人來遊玩。

伯朗大道 嘉義 翁章梁

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