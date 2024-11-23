中埔天主教堂62周年慶 停辦幼稚園校友相見歡述說神父傳愛故事

天主教嘉義教區中埔鄉耶穌君王教堂，慶祝開教62周年慶，上午舉行停辦的教堂附設幼稚園首次校友同學會，畢業逾1甲子校友相見歡，開教的山東籍神父陳錫洵52年前，到偏鄉中埔建教堂傳教，向西德援外慈善組織募款建自來水廠，解決居民無水之苦，去年「飲水思源紀念碑」竣工，述說神父傳主愛的故事。

踏出中埔天神幼稚園逾1甲子多名校友，重返教堂開心相聚，校友從幼兒變銀髮族，歲月在校友臉上刻下印記，時間流逝，大家對幼兒園神父、修女、老師愛的照護，念念不忘，場面溫馨熱鬧。

教堂結合在地中埔村、社團、阿里山鄉特色小農農產、美食小吃及生活用品等市集，還有樂團表演，吸引許多民眾、親子參加，神父丁聲華帶教友熱情歡迎幼稚園校友及各地教友、民眾。

下午嘉義教區主教浦英雄主禮慶祝耶穌君王節主保彌撒，教堂整修完成，有馬賽克壁畫、聖母亭，還有大草坪。教堂傳述天主慈悲大愛，62年前，偏鄉中埔無自來水，遇乾旱苦不堪言，聖言會士山東籍神父陳錫洵建教堂傳教，看到逾百戶村民靠鑿井、挑溪水過活，政府沒錢蓋水廠。

為解缺水之苦，他向西德援外慈善組織募款45萬元，加上嘉縣府、中埔鄉公所補助經費，以及各機關團體用戶捐款，共花費88萬元整建自來水廠，當時經濟2萬元可買1甲地，45萬元可買逾20甲地，是一筆大數目。