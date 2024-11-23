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台南震不停撤離3人無傷亡 民眾驚呼「在台南活出了花蓮感」
台南市從昨晚地牛翻身，迄今上午共約有15起餘震，最大規模達5.4，不少民眾驚得一整個晚上睡不好，台南市政府今早表示，地震後共有7起通報事件，撤離安置3名民眾，暫無人員傷亡。市長黃偉哲也說，已責成市府相關局強化防災宣導。
南市府指出，台南22日晚上接連發生有感、小區域地震，截至今早6點已發生15次地震，震央主要在佳里、麻豆地區，地震後共有7起通報事件，包含造成佳里1處民宅受損，昨晚已緊急撤離安置3名民眾；新市區崙仔頂清水宮金爐則遭震塌，所幸未砸傷民眾。
此外，其餘5起通報事件則有水塔因地震管路鬆開漏水、天花板牆壁出現剝落、牆壁龜裂、樓梯間裂縫等，經確認後皆不影響安全，已立即處理完畢。不過，台南昨晚起地震震不停，有民眾驚呼，「在台南活出了花蓮感，餘震不斷，感覺一直晃」，也有市民說，「晚上一直在晃，太嚇人了！」
黃偉哲表示，根據氣象署資料，這幾起地震主要是歐亞板塊及菲律賓板塊碰撞所造成的，屬能量釋放，面對地震、颱風等天然災害風險不可輕忽，但也無需過於恐慌，強化防災觀念才是當務之急，除要求各相關局處後續追蹤震後需協助事項，並加強宣導、強化民眾防災安全意識。
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