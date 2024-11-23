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「三人行不行」藝術聯展今起南科新港社地方文化館登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影

藝術家林淑貞、黃景菊和吳瓊珠今天在台南科學園區新港社地方文化館舉辦「三人行不行」聯展，展出近年油彩、素描、版畫、銅雕、複合媒材等70件作品。三人期待用色彩書寫人生，以畫筆繪出歲月痕跡。展出到12月21日。

展覽名稱「三人行不行」靈感取自論語述而篇「三人行，必有我師焉。」傳達三位女性藝術家林淑貞、黃景菊和吳瓊珠互相啟發、交流學習的情誼。

林淑貞從小熱愛繪畫，但因家庭因素這些提早工作沒有機會學畫，事業有成退休後任新市區公所調解委員至今熱心公益，早年隨名師習畫、創作多年，與黃景菊都是新市讀書會成員，兩人又在新化社區大學油畫班結識吳瓊珠。非科班出身的吳瓊珠2019年決定追求藝術夢想，決定就讀台南應用科大美術系，邀請林淑貞、黃景菊就讀鑽研並肩學習。

70歲的林淑貞表示，與兩位小10多歲的忘年之交在美術系獲得豐富創作靈感，就學期間進修人體解剖學、人體繪畫，三個人都喜歡大自然，不時相約聚會交流，共度愉快的學習時光。

吳瓊珠的作品不論是悠閒戲水的魚、搖曳生姿的花卉、動物和大自然景物，都能呈現獨具風格的意境，令人目不暇給。

黃景菊除有作品描繪自身車禍重傷歷劫過程，及漫長復健之路，也深刻的描繪她喜愛的無數山林、走過的一步一腳印與未境之夢、山林之歌。

林淑貞表示，現在已經能隨心所欲，以生活中的人、事、時、地、物表達出對生命的態度、對藝術的執著，呈現「簡單即是幸福」。

她說，這場展覽不以華麗的包裝吸引目光，而以親切、平易近人的作品觸動人心，「猶如一杯溫暖的茶或咖啡，在微涼的季節裡帶給參觀者心靈的滋養」。

林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
「三人行不行」藝術聯展今起南科新港社地方文化館登場。記者周宗禎／攝影
「三人行不行」藝術聯展今起南科新港社地方文化館登場。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
林淑貞、黃景菊、吳瓊珠舉辦「三人行不行」聯展。記者周宗禎／攝影
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台南 藝術家

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