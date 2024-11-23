快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

台南搖不停...地震造成民宅位移損毀、金爐崩落 南科台積電部分停機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南地震造成新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。記者周宗禎／攝影
台南地震造成新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。記者周宗禎／攝影

台南昨晚地震陸續傳出災情：新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻到的女兒牆壓毀，還好都無人傷亡。

南科台積電18場因機台因自動感測地震超過4級暫時停機，但造成多少損失沒有透露。

昨晚在佳里區主震最大規模5.5級，造成一棟平房樑柱位移，結構傾斜，區公所擔心有倒塌風險，屋內三人暫時撤離。佳里區公所指出，佳里區麻佳路附近也有8戶停電由台電搶修，少數水塔因地震造成漏水，許多居民被搖到不敢睡覺。

南科管理局表示，當時南科群創B廠、台積18廠、聯電、彩晶等廠區測到地震震度超過4級。其中台積電18廠無塵室人員部分疏散，20分鐘後回無塵室、陸續復機。其餘各園區廠商 新建工程都運作正常、無人員傷亡。

台南地震造成學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻倒的女兒牆壓毀，還好無人傷亡。記者周宗禎／攝影
台南地震造成學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻倒的女兒牆壓毀，還好無人傷亡。記者周宗禎／攝影
學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻倒的女兒牆壓毀，還好無人傷亡。記者周宗禎／攝影
學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻倒的女兒牆壓毀，還好無人傷亡。記者周宗禎／攝影
台南地震造成新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。記者周宗禎／攝影
台南地震造成新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。記者周宗禎／攝影
台南地震造成佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。記者周宗禎／攝影
台南地震造成佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。記者周宗禎／攝影
台南地震造成佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。記者周宗禎／攝影
台南地震造成佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。記者周宗禎／攝影

南科 台南 台積電 地震

延伸閱讀

美國力推半導體在地製造 估2027先進製程居全球第2

台積電重申2年計畫大致不變 A16製程仍預計2026下半年量產

台南規模5.4地震 氣象署：未來3天還有規模4.5以上餘震

台南晚間發生規模5.4地震 天搖地動讓餐廳店內的人都往外衝

相關新聞

影／全國高中甲級排球聯賽巧遇地震 眾人驚呼逃竄出場

113年全國高中排球甲級聯賽預賽昨晚在台南學甲開打，內湖高中與明德高中比賽到一半突然地震，現場體育館發出強烈巨響、鐵皮屋...

台南搖不停...地震造成民宅位移損毀、金爐崩落 南科台積電部分停機

台南昨晚地震陸續傳出災情：新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。佳里區佳興里則有...

嘉義縣農會總幹事遴聘22人登記 有家族內鬨選戰白熱化

第20屆嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事遴聘登記昨日截止，共22人完成登記，其中民雄、大林、溪口及義竹4鄉鎮競爭激烈，均...

鄉親鄉情／陳岱聲嘉義味米餅紅到國外

出身嘉義縣阿里山奮起湖青年陳岱聲，8年前返鄉創「奮起福」品牌米餅，以台灣米推系列產品，結合嘉市台農82米推出奮起湖排骨便...

群聯、緯創捐建 陽明交大台南校區2大樓動土

群聯電子與緯創資通公司各捐建「群聯樓」、「緯創樓」給陽明交大台南歸仁校區，昨動土；副校長陳永富說，落成可促進產學合作人才...

12強賽／嘉義萬國戲院邀球迷同歡 提供雞排、爆米花應援中華隊

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊，取得複賽首勝，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚擊敗日本隊，引發球迷熱烈關注。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。