台南搖不停...地震造成民宅位移損毀、金爐崩落 南科台積電部分停機

台南昨晚地震陸續傳出災情：新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻到的女兒牆壓毀，還好都無人傷亡。

另南科台積電18場因機台因自動感測地震超過4級暫時停機，但造成多少損失沒有透露。

昨晚在佳里區主震最大規模5.5級，造成一棟平房樑柱位移，結構傾斜，區公所擔心有倒塌風險，屋內三人暫時撤離。佳里區公所指出，佳里區麻佳路附近也有8戶停電由台電搶修，少數水塔因地震造成漏水，許多居民被搖到不敢睡覺。