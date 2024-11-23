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台南搖不停...地震造成民宅位移損毀、金爐崩落 南科台積電部分停機
台南昨晚地震陸續傳出災情：新市區崙仔頂清水宮金爐崩裂、上方剪黏混凝土墜地，因擔心危及民眾今天將金爐拆除。佳里區佳興里則有平房結構錯位，居民3人到飯店安置。學甲區華宗路電池交換站被一旁樓頂翻到的女兒牆壓毀，還好都無人傷亡。
另南科台積電18場因機台因自動感測地震超過4級暫時停機，但造成多少損失沒有透露。
昨晚在佳里區主震最大規模5.5級，造成一棟平房樑柱位移，結構傾斜，區公所擔心有倒塌風險，屋內三人暫時撤離。佳里區公所指出，佳里區麻佳路附近也有8戶停電由台電搶修，少數水塔因地震造成漏水，許多居民被搖到不敢睡覺。
南科管理局表示，當時南科群創B廠、台積18廠、聯電、彩晶等廠區測到地震震度超過4級。其中台積電18廠無塵室人員部分疏散，20分鐘後回無塵室、陸續復機。其餘各園區廠商 新建工程都運作正常、無人員傷亡。
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