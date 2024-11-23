嘉義縣農會總幹事遴聘22人登記 有家族內鬨選戰白熱化

第20屆嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事遴聘登記昨日截止，共22人完成登記，其中民雄、大林、溪口及義竹4鄉鎮競爭激烈，均有2人登記參選，縣農會及其他鄉鎮市農會僅現任總幹事單獨登記，其中民雄、溪口競爭最為激烈，選情備受外界關注。

現任總幹事登記者包括嘉義縣農會黃貞瑜及太保市黃靜玉、新港鄉林雅欣、梅山鄉黃書賢、竹崎鄉林孟怡、番路鄉趙幸芳、中埔鄉李甯潔、東石鄉張淑芬、朴子市田志強、鹿草鄉陳健平、六腳鄉陳宥樺、布袋鎮林瑞蓬，以及阿里山鄉安勝豐。

民雄鄉則是藍綠陣營對壘的焦點選區，現任總幹事陳加茂獲民進黨支持，翻轉國民黨長期掌握的農會局面，這次要再拚連任；而登記參選的涂榮城則是前農會總幹事、現任代表會主席涂文生之子，國民黨大力扶持，試圖重奪農會主導權，是政治角力場重頭戲。

溪口鄉農會總幹事遴選由現任總幹事劉純婷拚連任，劉的表弟孫維陽也披掛上陣，表姊弟之爭掀起家族內鬨。劉純婷是前任溪口鄉長劉邦詩的女兒，孫維陽則是現任溪口鄉長孫維聰的胞弟，為農會總幹事選舉交戰，家族關係變化緊張，選情備受矚目。

義竹鄉農會總幹事則由堂兄妹翁乃馨與翁育彬競爭。翁乃馨是現任總幹事，翁育彬則任義竹農會供銷部，兩人都是藍營大老、前立委翁重鈞家族成員。大林鎮則由現任總幹事簡維彥對上前鎮民代表江明赫，雙方在地方深耕都有支持者，選情逐漸白熱化。