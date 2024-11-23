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群聯、緯創捐建 陽明交大台南校區2大樓動土
群聯電子與緯創資通公司各捐建「群聯樓」、「緯創樓」給陽明交大台南歸仁校區，昨動土；副校長陳永富說，落成可促進產學合作人才培育，帶動產學研究聚落效應，為沙崙綠能科學城吸引人才產業進駐，成為南台灣培育AI半導體人才基地。
「群聯樓」地上6層樓、地下2層樓，「緯創樓」地上5層樓、地下1層樓。市長黃偉哲、陽明交大校長林奇宏、致遠基金會董事長施振榮、群聯電子董事資深執行副總鄺宗宏、緯創資通營運架構長技術長沈慶堯等，與地方民代、產學醫界代表見證。
校方說，與群聯、緯創共同打造教學實驗園區，預定3年內啟用。提供先進教學實驗場域，代表企業對陽明交大支持，建立雙向互惠產學合作平台，未來讓科技業專業人才與師生共同研究，推動學術與產業界合作。
林奇宏表示，校方跨領域面對多變時代，掌握脈動，接受挑戰找到開創機遇，竹北高中將成陽明交大附中，校方重視K12學制、從小培養人才，未來校園將增加至少2千人，帶動學術與地方發展。
施振榮表示，產業3.0陽明交大開始示範，研究發展提高科學園區附加價值，讓產學合作共創價值。
沙崙基地是政府5＋2產業綠能科技發展重鎮，陽明交大2009年「奇美樓」落成成立台南分部，是第一個進駐單位，配合園區發展，成立「智慧科學暨綠能學院」，帶動產學研究聚落綜效。
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