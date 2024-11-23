鄉親鄉情／陳岱聲嘉義味米餅紅到國外

出身嘉義縣阿里山奮起湖青年陳岱聲，8年前返鄉創「奮起福」品牌米餅，以台灣米推系列產品，結合嘉市台農82米推出奮起湖排骨便當口味「米乖乖」，3萬包迅速完售，靠嘉義味在米餅市場占一席之地。

38歲陳岱聲在30歲時從上班族離職返鄉。他說，奮起福品牌米餅發想源於奮起湖文史故事，日治時期伐木形成聚落，曾祖父修築鐵路定居奮起湖，「福」與「湖」諧音，稻米來自土地溫度，溫度就是幸福溫度，取諧音「奮起福」。

陳岱聲創業時，正值嘉義市府推廣台農82號米「幸福嘉義米」，媲美日本越光米，是健康好吃的米，對環境永續有幫助，決定支持使用，第1年發想做米磚（米香），發現台農82號優良特性，香氣口感迷人。

陳岱聲說，米好壞影響產品製作順不順利及良率，米餅製作方式高溫膨化，當時乖乖公司在台東關山、池上等地製作推出米乖乖，他與乖乖接洽介紹幸福嘉義米，創品牌聯名生產嘉義限定米乖乖，在嘉市府、市農會、乖乖協助下，第1年採購千公斤幸福嘉義米，做成「幸福米乖乖」。

首波嘉義幸福米製作3萬包米乖乖，原預估1年售完，沒想到短短4個月完售，陳岱聲說，台灣米做不同米餅，從0歲到百歲都有產品可吃，如原味米餅、長者銀髮族米棒，重要是口感成分，減少添加物，將阿里山茶做成米的餅乾、米的奶茶。

他將台灣米餅帶到比利時及荷蘭，參加國際美食風味比賽，奪下三星獎最高榮譽，其中讓米其林廚師流眼淚風味，就是阿里山的山葵，今年透過嘉縣府嘉義優鮮認證，讓產品登機出國參加台北時裝周，讓他感到驕傲。