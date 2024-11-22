12強賽／嘉義萬國戲院邀球迷同歡 提供雞排、爆米花應援中華隊

中華隊今天在世界12強棒球賽擊敗美國隊，取得複賽首勝，直達冠軍戰有兩個劇本，但都必須在明晚擊敗日本隊，引發球迷熱烈關注。嘉義縣大林鎮萬國戲院明將播放轉播影片，現場免費發放50片雞排，還備有飲料、爆米花等零食，邀大家一起看球賽。

萬國戲院主理人江明赫說，12強對戰日本將發放50片雞排，沒有什麼祭品文，就是大林人的魄力。下午5點開始排隊、5點半發放雞排，一人限領一份，不可用任何物品占位，現場所有支持活動應援食物皆依現場工作人員而定，請務必配合工作人員引導。

江明赫說，特別感謝在地夥伴八方物流老闆送出50片雞排，讓民眾排隊可免費領取，另外也贊助當天志工16片雞排，共送出66份雞排給大家享用，預祝明日的台灣英雄中華隊骰到六，現場還有加碼飲料、爆米花、豆花等各種應援填飽胃美食。

泰成中藥、雪香亭、萬國戲院、莆林庄、十信眼鏡、秀花狗尾雞、香腸會館、艾森農場、大林台糖加油站都將協助人力，雪香亭提供30份花生豆漿豆花、泰成中藥及茗天茶飲共提供2桶茶飲、香腸會館提供爆米花無限供應、鼎陵資訊提供鹹蛋黃魚皮、豆干各1箱。