雲林各農會總幹事候聘28人登記 4鄉鎮有競爭

基層農會總幹事將在明年改選，雲林縣農業處辦理第20屆總幹事候聘人登記今天截止，共有28人登記，20鄉鎮市及縣農會共21名總幹事皆尋求連任，有4鄉鎮出現競爭，其中以大埤鄉競爭者最多。

雲林縣農業處表示，各級農會代表、理監事改選及總幹事遴選工作，其中總幹事候聘人登記18至22日，明年2月15日辦理會員代表選舉，最晚3月1日前召開會員代表大會選出理、監事，並在3月10日前完成總幹事遴聘。

雲林縣農業處指出，雲林績優總幹事有16人，分別為斗六張喬復、林內黃國洲、莿桐張鈺萱、斗南張燕容、大埤吳昌遠、古坑袁誌謙、虎尾蔡武吉、土庫黃萬聰、褒忠吳金元、元長李佩怡、西螺廖錦富、崙背李麗華、二崙李達彥、台西林添祥、北港林翠香及口湖呂惠玲。

而雲林縣農會、麥寮、東勢、四湖及水林農會等5名現任總幹事因前任總幹事退休或轉換跑道，由農會依規定重新遴聘後中途接任，尚未達考核績優門檻。

根據雲林縣農業處統計，登記到今天下午5時止，除了20鄉鎮市及縣農會等21名總幹事皆尋求連任外，水林、口湖、東勢和大埤鄉也有競爭者登記，共有28人登記；其中大埤鄉登記參選的人數最多，有謝沛璇、林秋男、張佩雯和李季興4人登記挑戰現任的吳昌遠，其他3鄉鎮為1對1擂台賽。

雲林縣府縣長室秘書黃筠宸今天在父親、無黨籍雲林縣議員黃文祥和水林鄉農會前總幹事洪丁仁等人陪同下登記，要挑戰水林鄉農會現任總幹事黃綉蘋。

黃筠宸說，地方許多人勸進，希望水林有年輕人返鄉服務，為地方注入活力及創意等新思維，讓水林更好，因此決定參戰。