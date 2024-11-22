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2026縣長前哨戰 基層農會選舉開跑雲林未見綠營介入竟是這理由

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉農會現任總幹事丁介郁（中）今完成總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉農會現任總幹事丁介郁（中）今完成總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影

基層農會選舉開跑，今總幹事遴聘登記截止，雲林縣各農會現任總幹事尋求連任，口湖、水林、大埤、東勢4農會出現挑戰者。過去積極布局想插旗雲林縣農會政治版圖的綠營，本次未見強勢布局，讓被視為2026年地方選戰前哨戰農會選舉，僅見零星戰火，其中緣由頗耐人尋味。

雲林縣議員黃文祥的女兒黃筠宸今在父親陪同下完成登記，挑戰水林鄉農會現任總幹事黃綉蘋，黃筠宸今年37歲，虎尾科技大學休閒遊憩系碩士畢業，曾任立委張嘉郡及張麗善時任立委的國會辦公室助理、青埔教育基金會執行秘書，現為雲林縣長張麗善縣長室秘書，行政資歷豐富，夾帶父親多年耕耘基層的實力，她期待能為水林農會帶來新氣象。

下屆農會總幹事遴聘登記尋求連任的有斗六張喬復、林內黃國洲、莿桐張鈺萱、斗南張燕容、大埤吳昌遠、古坑袁誌謙、虎尾蔡武吉、土庫黃萬聰、褒忠吳金元、元長李佩怡、西螺廖錦富、崙背李麗華、二崙李達彥、台西林添祥、北港林翠香、口湖呂惠玲，四湖蘇渝甯、東勢丁介郁、麥寮許耿榮、水林黃綉蘋，及縣農會總幹事陳志揚。

出現挑戰者的農會有大埤鄉、口湖鄉、水林鄉，其中大埤鄉競爭最激烈，出現四位挑戰者謝沛璇、林秋男、張佩雯、李季興，形成5搶一局面，口湖鄉有許妙勻，水林鄉則是黃筠宸挑戰現任、東勢鄉由黃忠德挑戰現任。

農會組織綿密，足以牽動地方選舉，過去改選時經常可見藍綠捉對廝殺，雲林各鄉鎮農會過去多由藍營或親藍營掌握，但民進黨中常委蘇治芬在縣長、立委任內曾積極布局，試圖插旗農會版圖，立委劉建國被視為民進黨現在的雲林共主，外界看好挑戰下屆雲林縣長，藍營可能由縣長張麗善交棒姪女立委張嘉郡，今登記總幹事人選多數親藍，藍營更喊出一席都不能失，反觀劉陣營未見積極介入力道，耐人尋味。

據了解，劉建國陣營則認為農會改選是較封閉式的選舉，支持者若要參與會員代表選舉，定會鼎力支持，至於總幹事布局，則未介入太多，先觀察民意流向。劉陣營此舉可能讓藍營在農會版圖維持絕對優勢，對於2026選戰影響程度有待觀察。

雲林縣農會、麥寮、東勢、四湖及水林農會現任5位總幹事，因前任總幹事退休，由農會依規定重新遴聘後中途接任，尚未達考核門檻，餘現任16人為績優總幹事，縣府農業處指出，根據農會總幹事遴選辦法規定，績優總幹事若登記原農會總幹事候聘人，不用辦理成績評定及面談，但挑戰者的成績要達90分以上才能成為合格候聘人。

農業處將調閱登記者的素行、票據資料、信用等，在12月19日前完成資格審查送農業部，由農業部在春節前核定總幹事候聘人，2月15日辦理會員代表選舉，各農會在3月1日前召開代表大會選出9席理事、3席監事，3月10日前完成總幹事遴聘。

雲林縣議員黃文祥（右）今陪同女兒黃筠宸（左）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員黃文祥（右）今陪同女兒黃筠宸（左）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉農會現任總幹事丁介郁（右五）今完成總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣東勢鄉農會現任總幹事丁介郁（右五）今完成總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員黃文祥（左）今陪同女兒黃筠宸（中）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員黃文祥（左）今陪同女兒黃筠宸（中）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員黃文祥（左五）今陪同女兒黃筠宸（左四）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員黃文祥（左五）今陪同女兒黃筠宸（左四）完成水林鄉農會總幹事遴聘登記。記者陳雅玲／攝影

口湖鄉 雲林

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