「髒點海岸」雲林口湖鄉祭利器查獲亂倒廢棄物 罰責太輕鄉長促修法

雲林沿海空曠是亂倒廢棄物天堂，尤其河口漂流海廢多，最近被荒野協會點名為「髒點海岸」，口湖鄉公所祭出利器，除加裝監視器更添購移動式太陽能監視器，隨時移動監控採證，昨天就逮獲亂倒者移送法辦，但罰責輕令公所感到無奈。

雲林沿海地區位處空曠，長期常被傾倒廢棄物，沿海鄉鎮公所十分困擾，口湖鄉沿著下崙飛沙大排沿線，因十分偏僻近月來屢遭倒廢棄物，附近居民放火燒也難遏止廢棄物再入侵，十分困擾。

當地村長屢屢陳情，鄉公所最近在大排附近加裝一部移動式監視器，昨天果然讓亂倒者無所遁形，當場逮捕送辦，口湖鄉長李龍飛今天現勘，發現大排沿線約近百公尺岸邊被傾倒大量廢棄物，居多為家庭廢棄物有墳墓廢磚等。

李龍飛指出，口湖鄉各社區原就安裝有3、4百支監視器，最近更選定20個主要路口再加裝88支，此外更添購約20支移動式太陽能監視器，這種可隨時移動且不必加裝電路的系統十分方便。

他說，移動式監視器不必插電，直接連結清潔隊電腦可全天監控採證，果然發揮功效，口湖監視器密集度可說沿海最高，想亂倒垃圾得小心觸法。

環保局獲報也趕往查驗，稽查員沈煒智指出，該案人車已被查獲，因行為人供稱所棄均為自家用品，將依廢清法開罰1200元至6000元並限期清除，若未清理則得連續罰。

鄉長李龍飛認為花費不貲安裝現代儀器，好不容易才查獲偷倒者，沒想到罰責這麼輕，像過去曾發生在萡子寮港附近被亂倒，公所得再編列上百萬元清理，難怪傾倒者肆無忌憚抓不勝抓，想遏止偷倒維護環境，政府是否該修一修法了。