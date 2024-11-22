台南市與日本水戶市締結友誼市 新設街道將命名「水戶街」

日本茨城縣水戶市長高橋靖與議長大津亮一今天率領該市府會團隊及市民團一行72人到訪台南，並與台南市長黃偉哲簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，正式締結為友誼市，未來將推動歷史、文化、體育等交流合作，為紀念彼此的友誼，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」。

黃偉哲表示，台南與水戶市因飛虎將軍廟結緣，兩市學生在體育活動上也有所交流，雙方有著深厚的友誼基礎。黃市長指出，今年適逢台南400，兩市今日的締盟不僅是雙方情誼的里程碑，也為台南的城市外交歷史留下重要的一筆，他為了紀念彼此的友誼，已於昨日簽署公文，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」，成為兩市締盟的最佳大禮。

今年第三次到訪台南的高橋靖市長表示，締盟日期11月22日是日本的「好夫妻之日」，在這日締盟象徵著兩市關係就像夫妻一樣長長久久。他今天上午已前往飛虎將軍廟參拜水戶市出身的飛虎將軍杉浦茂峰少尉，向神明告知兩市即將締盟，祈求祂庇佑未來的合作更加順利。

高橋市長並承諾會繼續率領水戶市全力推動兩市交流，像是擴大使用芒果等台南農特產品作為學童營養午餐的食材、與安南區國小進行交流等等，他期待能與黃市長攜手深耕並將成果惠及下一世代。