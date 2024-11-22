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鼓勵好好吃飯 南市崇學國小斥資300萬打造食育教室啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市崇學國小滿心歡喜食育教室開張。圖／台南市教育局提供
台南市崇學國小滿心歡喜食育教室開張。圖／台南市教育局提供

台南市崇學國小「滿心歡喜食育教室」今天揭牌啟用，結合公私資源300多萬元打造食育教室，教育局表示，台南市從學校營養午餐出發，希望學生從好好吃飯開始，透過跨領域課程，實踐飲食教育理念，讓學童從小扎根「識食、愛食、惜食」的觀念。

市長黃偉哲表示，提升健康飲食觀念，培養良好生活習慣，是重要的食育課題，感謝許多熱心的團體及個人出錢出力，協助學校打造食育教室，提供良好的學習空間，期盼未來也能結合社區活動，從校園至社區共同營造健康飲食環境。

教育局長鄭新輝表示，南市重視飲食教育扎根，因此將食育列為第六育。為確保學童「吃得好、懂得吃、安全吃」，全國首創推動「餐前5分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材由營養師共同開發152部影片、設計37個主題教材、120張海報，並陸續於東山國小、日新國小、仁愛國小、仁德國小等校打造食育教室，希望從好好吃飯開始，透過跨領域課程，實踐飲食教育理念，讓孩子健康長大。

崇學國小校長洪榮進表示，感謝家長會長黃勝強發起，南勝企業董事長黃正南、大同貨櫃董事長魏榮宗、豐鑫冷凍空調董事長邱子杰、誠品牙醫郭昭良醫師、南一獅子會及金進強閱讀協會等熱心友人，共同出資300多萬建置完善的食育教室，不僅提供師生優質的學習場所，也可提供學生參與學校午餐菜單設計、高年級學童推行PBL（問題導向學習）課程，於課餘時間可開辦烘焙及料理課程，鼓勵學童透過實作學習探索不同的烹飪技藝，增強飲食選擇能力，提升團隊合作精神。

黃勝強指出，為確保教室的功能性與安全性，設計方面採用無明火理念，並親自參與設計與施工，期能成為孩子們學習烹飪和健康飲食的最佳場所，也象徵學校對食育推動的堅定承諾。

健康飲食 教室

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