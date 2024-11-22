中華棒球隊勝美國 嘉縣農會帶青農在日本免費農產品大放送
日本東京舉行的世界棒球賽複賽，中華隊以8比2輾壓美國隊晉級，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，與青農代表們，開心花光身上日幣，買了農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。
「台灣中華隊贏美國隊，我們跨國也要送（爽）的概念」，黃貞瑜說，慶祝中華棒球隊勝美國隊，花光身上所有日幣，買了吾山識茶-御守茶包100份，海浬寶台灣麻油麵線100碗，以及上等鳳梨-鳳梨愛玉凍100杯飲料，在沖繩國際通台灣祭「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的所有來客！慶祝順便行銷「我嘉好物」。
「琉球台灣工商會」今天在那霸市國際通「蔡溫廣場」，舉行2024台灣祭開幕，參展攤位有嘉義縣、屏東縣產品，以及在沖繩當地經營台灣食品或物產相關行業的華僑或日籍人士，希望吸引對台灣有興趣的民眾參加。
去年台灣祭期間，有超過8千名民眾到場參加，盛況空前。今年嘉義縣及屏東縣府帶廠商設攤位，向沖繩民眾推廣優質產品，依往年舉辦經驗，今天開幕參加人數會較少，第2天、第3天周末期間人潮眾多。部分參展攤位特地從台灣帶來限量產品，售完為止。
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