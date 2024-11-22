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中華棒球隊勝美國 嘉縣農會帶青農在日本免費農產品大放送

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供

日本東京舉行的世界棒球賽複賽，中華隊以8比2輾壓美國隊晉級，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，與青農代表們，開心花光身上日幣，買了農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。

「台灣中華隊贏美國隊，我們跨國也要送（爽）的概念」，黃貞瑜說，慶祝中華棒球隊勝美國隊，花光身上所有日幣，買了吾山識茶-御守茶包100份，海浬寶台灣麻油麵線100碗，以及上等鳳梨-鳳梨愛玉凍100杯飲料，在沖繩國際通台灣祭「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的所有來客！慶祝順便行銷「我嘉好物」。

「琉球台灣工商會」今天在那霸市國際通「蔡溫廣場」，舉行2024台灣祭開幕，參展攤位有嘉義縣、屏東縣產品，以及在沖繩當地經營台灣食品或物產相關行業的華僑或日籍人士，希望吸引對台灣有興趣的民眾參加。

去年台灣祭期間，有超過8千名民眾到場參加，盛況空前。今年嘉義縣及屏東縣府帶廠商設攤位，向沖繩民眾推廣優質產品，依往年舉辦經驗，今天開幕參加人數會較少，第2天、第3天周末期間人潮眾多。部分參展攤位特地從台灣帶來限量產品，售完為止。

世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（中）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（中）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
「琉球台灣工商會」今天在那霸市國際通「蔡溫廣場」，舉行2024台灣祭開幕。圖／黃貞瑜提供
「琉球台灣工商會」今天在那霸市國際通「蔡溫廣場」，舉行2024台灣祭開幕。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供
世界棒球賽複賽中華隊勝美國隊，正在日本沖繩參加台灣祭開幕展售會的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）與青農代表們，買農特產品，在「嘉義攤位」，免費招待不分國籍的來客，分享中華隊獲勝喜悅。圖／黃貞瑜提供

嘉義 屏東縣 沖繩

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