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「應援！台南棒球魂」臺南棒球歷史展 11/30開展

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展將在11月30日於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場盛大開展，21日舉辦宣傳記者會，出身台南大內、現任富邦悍將球隊總教練的知名球星陳金鋒也共襄盛舉。

臺南市長黃偉哲表示，臺南是棒球之都，多位知名棒球選手都來自台南，郭泰源、王建民、郭泓志等前輩締造的輝煌歷史，應該被大家記住，也值得年輕朋友多多關注。最近大眾目光都聚焦於12強賽，台灣棒球國家代表隊已經在日本進入四強賽，也希望能一舉得冠。這些棒球歷史為未來的台南棒運奠基，因此南市府特別舉辦棒球歷史展，將來也會在亞太國際棒球訓練中心成立棒球名人堂，讓棒球運動持續在台灣、台南發光發熱。

體育局說明，這次展覽共分為「從初心開始」、「台南的棒球名人」、「我們的應援記憶」、「台南的榮耀時刻」與「球場的秘密」等五大展區，將藉由看板、動畫、燈箱與櫥窗等複合類型的展示裝置呈現，介紹歷年出身台南的棒球名人生平事記與台南在地職業球隊—統一獅的發展歷程，並詳實回顧過往的台南棒球發展史。自日治時期的萌芽期開始，一一細數包含戰後的蓬勃發展和1970年代後的光榮戰績等重大時刻，期待讓觀展民眾深刻感受台南棒球運動的百年風華。

此外，這次在「球場的秘密」展區中，規劃結合運動科技技術，利用球場與場邊牛棚的情境造景，展示球場、球具小知識的同時，結合體感科技的互動內容設計，透過實際體驗引導觀展民眾化身場上球員，提升觀展的沉浸感。此外，展覽活動安排導覽員進行不定期的現場導覽，亦邀請到熱愛棒球的策展人陸銘澤一同參與，將娓娓道來精彩的在地棒球發展史。「假日講座」活動則重磅邀請知名球星郭泓志、胡金龍、林安可及陳傑憲等人出席，和大家分享投身球界以來的心路歷程，相信如此豐富的展覽內容結合精彩的活動，定能讓現場觀眾收穫滿滿。

體育局表示，「應援！台南棒球魂」展覽期間為11月30日至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每週一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方。

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