為紀念台灣文學家楊逵「大家一起來慢跑」停辦4年多地方失望

台南市新化區楊逵文學紀念館成立後，每年10月館慶舉辦「大家一起來慢跑」，發揚楊逵精神，停辦4年多且無復辦的跡象，令地方非常失望，廣場坍方近半年未修，常有日本等國外觀光客參觀有失門面。資深志工說，楊逵生前喜歡慢跑，曾說過「不為冠軍，不為人上人，跑向自由民主和平的新樂園」，是館慶的活動主題象徵，卻未受到重視。

市長黃偉哲允諾先將楊逵慢跑恢復舉辦；新化區長吳金喜說一開始是因疫情停辦，後來因文化局補助經費縮減，加上考量野菜宴會有食安問題，會再積極整合資源辦理；廣場坍陷和雜草會盡速派人處理。

知名台灣文學家楊逵，以「送報伕」入選東京文學評論第二獎，是首位進攻日本文壇的台灣作家，更以「壓不扁的玫瑰」（原名春光關不住）作品收錄在國文課本，2006年在他的出生地台南新化成立楊逵文學紀念館，每年春天由當地學校樂隊共同舉辦「春光關不住音樂會」，10月份館慶舉辦「大家一起來慢跑」，連辦10多年後，但現在代表性活動都不見了。

台南市城市文化交流協會理事長王榮森從公職退休後，和太太趙玉珍投入楊逵館志工18年，他指出，每年館慶慢跑大家扶老攜幼，一早到楊逵館集合鳴槍起跑後，或跑或走到虎頭埤再繞回園區，再一起享用「野菜宴」，中午在新化一帶景點逛逛，有帶動地方的效益，但現在館慶也不在館區辦移到大目降園區，慢跑活動也消失了，每次看了心情都非常失落。

趙玉珍也說，楊逵文學館和隔壁的金馬影帝歐威紀念館，都是很多國外遊客來的地方，但不只代表性活動不辦了，館舍也缺乏維護顯得老舊，廣場有一處坍方圍起來超過半年，還有雜草叢生，舞台木板破損還是因為紅球活動才急救章搶修，「新化門面卻如此不堪」。