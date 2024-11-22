印度偏鄉連google地圖都難找 東西方聖母聯手助脫貧

雲林縣崙背天主堂的狄鐸神父為印度偏鄉Orumaniendal發起籌設「婦女就業發展暨兒童照顧中心」，獲天主教嘉義教區主教浦英雄支持，協助奔走募款，西螺「雲邑百二庄老大媽會」創會理事長林煜喆得知號召友人響應，今捐款300萬元，盼東、西方聖母聯手，幫助印度婦女及兒童。

狄鐸神父來自印度，已在台灣服務12年，地方民眾稱他為「巧克力神父」，他說，來台前曾在印度偏鄉Orumaniendal服務3年，當地環境不佳，是連Google地圖都很難找到的地方，婦女就業困難，兒童因為貧困總是飢餓，更別提無法求學，當地的困境讓他掛念多年，希望能夠協助為當地婦女、兒童蓋一間照顧中心，讓他們可以安穩工作與學習。

天主教耶路撒冷聖墓騎士吳百華表示，嘉義教區主教浦英雄支持狄鐸神父的想法，積極奔走協助募款，原本擔心經費不足，只敢規畫一層樓的建築，經費約580萬元，經律師張雲峰、奚淑芳夫婦牽線，林煜喆得知此事，前往拜訪狄鐸神父。

林煜喆認為，既然要蓋照顧中心，應該要規畫2層樓，一樓可作為工作坊，讓婦女學習技藝，二樓則作為教室，他號召會友響應，不到一天即募得300萬元，照顧中心上月已動土，預計一年多後完工。