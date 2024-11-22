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嘉市國際管樂節12/20登場 12組國際團隊輪番上陣

中央社／ 嘉義市22日電

2024嘉義市國際管樂節將於12月20日登場，今年邀請法國、日本、香港、泰國等12組國際團隊與音樂家輪番來台，86場室內外演出，讓大家不用出國就能享受國際級表演。

嘉義市文化局今天發新聞稿表示，12月20日舉辦2024管樂節開幕音樂會，為期13天的活動拉開序幕，活動直到114年1月1日止，將有86場室內外音樂演出。

文化局指出，今年國際團隊包括5支日本團隊、香港4支團隊包括香港天水圍管樂團、香港交響管樂團、香港節日管樂團及香港星譜管樂團，以及首度來台的法國朗賽爾市立管樂團、泰國管樂界的常勝軍南邦易三倉管樂團、韓國濟州東女子中學管樂團。

去年演出廣受好評的日本大洗高等學校行進樂部今年再度來台演出，還有濱松修學舍高校吹奏樂部、靜岡大學、武生高校吹奏樂部和長野縣高校選拔團，其中武生高校吹奏樂部以日本第一鄉村爵士風的吹奏聞名。

此外今年還有來自各國的大師與台灣管樂團攜手合作演出，嘉義市管樂團此次將與日本指揮家鈴木英史合作。法國知名指揮家David Langlet與台灣重量級音樂家葉樹涵聯手「幼獅管樂團」跨國合作。

萬眾期待的踩街嘉年華12月21日下午2時在嘉義中央噴水池圓環登場，共有49支國內外優秀隊伍參與演出，嘉義市府邀請民眾到現場一同熱情迎接精彩的管樂行進表演，體驗聽覺和視覺的雙重享受。

12月21日晚間5時30分在嘉義市立體育場舉行大型晚會，除有實力堅強的景美女中及建國中學外，日本大洗高校與嘉義市南興國中樂旗隊首度跨國合作，打造國際雙向交流舞台、激盪精采火花。

嘉義 日本 樂團

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