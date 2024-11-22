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芋頭上桌變桌遊 林內鄉「芋遊未盡」吸引民眾爭玩

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」長期推廣芋頭產業，今舉辦芋頭桌遊成果發表及食農教育媒合會，除讓玩家透過遊戲認識芋頭產業，更希望透過媒合讓學校直接走進農場進行食農教育課程。

林內教芋部是農村發展及水土保持署的食農教育基地，今邀請林內鄉內國中小學及鄰近斗六市的小學參加媒合會，為鄉內7家農場、企業，包含田園秘境、橙色農作、愛某卡多、林內教芋部、芋頭產銷班、老菸樓檸檬咖啡、宏芋股份有限公司，進行食農教育媒合。

教育部長林建安表示，林內鄉的芋頭一年四季都有產出，是鄉內重要產業，在食農教育的發展不受季節限制，近年更逐步走出鄉外進行食農課程，除芋頭產業，鄉內還有很多優質農場，希望透過農場跟學校的媒合，將來促成更多學生直接到農場去認識食農教育的合作機會，把學校的食農教育課程帶到農場內。

現場也發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩，林建安表示，此款桌遊是由「林內教芋部」與「赴原」團隊共同創作設計，針對國小中年級以上的學生設計，以融合芋頭農作知識與策略遊戲樂趣設計的教育性桌遊。在遊戲中，玩家扮演芋頭農家，透過購地、培育芋頭、提升農法及銷售農產品等方式，以變成讓人最安心又達經濟效益的芋頭農家為目標。

林建安表示，透過桌遊，參賽者不僅能學習到芋頭種植的相關知識，也能對農村生活產生更多共鳴，未來將在學校食農教育課程透過該款桌遊，幫助教師和學校在課堂上運用更生動的方式傳遞農業知識，同時推廣食農教育的重要性。

雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉是國內芋頭主產地之一，食農教育基地「林內教芋部」今發表「芋遊未盡」桌遊，吸引許多參觀民眾爭玩。記者陳雅玲／攝影

桌遊 芋頭 食農教育

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