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嘉義朴子太子文化祭11/24登場 勁歌熱舞還有免費美食

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，在朴子太子會廣場將有電音三太子、歌手舞團演出。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，在朴子太子會廣場將有電音三太子、歌手舞團演出。記者黃于凡／攝影

嘉義縣一年一度宗教盛事「朴子太子文化祭」11月24日將在朴子太子會廣場登場，邀請人氣歌手及舞團演出，還有廟口美食展、DJ派對等，縣長翁章梁今參加宣傳記者會，朴子電音三太子發展協會理事長、副議長陳怡岳預告當天會有20攤在地美食免費提供。

太子文化季今年邀請歌手邱軍、楊淨宇、惡魔舞團、皇后舞團、女神降臨、跳跳糖舞團，透過DJ Angel Liya電音播送，勁歌熱舞炒熱氣氛。當天還有20多攤朴子在地美食免費提供、大型氣球遊戲區，邀大家一起到朴子太子會廣場（朴子藝術公園後方）共襄盛舉。

陳怡岳介紹，朴子太子會成立至今38年，將傳統廟會文化發揚光大，15年前開始舉辦朴子太子文化祭，是嘉義宗教文化年度盛會，有別於地方傳統廟會，將新世代思維融入至傳統陣頭文化，推展電音三太子躍上國際舞台，演出活潑有趣，掀起宗教文化新風潮。

陳怡岳表示，朴子太子會除在台灣各地演出，大陸、日本、澳門等地都有太子會團員表演足跡，盼將太子爺至義至孝、敢做敢當的精神散播到全球各地，贏得國內外民眾的肯定與喜愛，讓嘉義天星新村藉由太子文化季活動宣傳，提升為馳名國際的「太子村」。

朴子太子會榮譽會長黃基全說，希望未來擴大服務層面，發揮太子精神，關懷基層弱勢。縣長翁章梁說，太子文化祭今年邁入第15年，活動當天勁歌熱舞，現場還有太子文化介紹，每年都吸引許多人參加，邀請大家一起共襄盛舉。

嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，在朴子太子會廣場將有電音三太子、歌手舞團演出。圖／朴子太子會提供
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，在朴子太子會廣場將有電音三太子、歌手舞團演出。圖／朴子太子會提供
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，將提供20攤美食免費品嘗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，將提供20攤美食免費品嘗。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，縣長翁章梁（右四）、副議長陳怡岳（左四）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣朴子太子文化祭11月24日登場，縣長翁章梁（右四）、副議長陳怡岳（左四）今天參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影

嘉義 朴子 舞團

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