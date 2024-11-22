台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行 新建菩提橋今天通車

跨越台南官田溪串連官田、大內地區重要道路南120線「菩提橋」今天通車典禮，市長黃偉哲感謝中央支持與地方通力合作，讓改建工程順利完成，並肯定新橋對提升人車安全、產業經濟及觀光產業具正面效益，也一併解決地區長期淹水困境。

舊橋原為過水橋，是官田區官田里、社子里居民重要通行橋梁，更是通往官田工業區捷徑。原橋太低加上地勢低窪，大雨必淹阻斷通行，嚴重影響居民通行與安全。中央補助與地方自籌共2億2千158萬改建，日前完工新橋命名「菩提橋」。

工務局指出，舊有無名橋原為三跨T型梁橋，寬7公尺，橋長21公尺，落2墩。改建提高橋面、增加通洪斷面，降低區域淹水，也提升用路人行車安全，大幅改善里民生活品質及有效防洪。

工程整體含道路拓寬總長約836公尺，橋梁長135公尺，橋寬約12公尺，配置3跨預力I型橋，梁底抬高2.03公尺，加大通洪斷面也改善官田溪排水功能，對外往西接台1線，往東沿市道171線接南119線通大內區，是串連官田、大內等地區重要路段。

黃偉哲表示，「菩提橋」對地方通行非常重要，舊橋坐落河道洪氾區，颱風豪雨常淹水阻斷通行，民眾必須繞遠路，很不便。7月凱米颱風侵襲，河道溪水暴漲舊橋淹沒，改建菩提橋工程因整體抬高而未受影響，證明橋梁改建的必要及效益。

黃偉哲表示，菩提橋抬高、加寬後對通行及橋梁安全帶來很大幫助，未來民眾也不用擔心下大雨而無法通行，將提供官田區市民最好、最便利也最安心的交通動線。