快訊

12強Live／6局下張奕接手未失分 中華3：2領先美國

京華城案「完全認罪」！朱亞虎200萬交保 今下午恢復自由

12強賽／前5支都一壘打0得分→連4支長打得3分 中華隊展現長打魅力

台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行 新建菩提橋今天通車

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供

跨越台南官田溪串連官田、大內地區重要道路南120線「菩提橋」今天通車典禮，市長黃偉哲感謝中央支持與地方通力合作，讓改建工程順利完成，並肯定新橋對提升人車安全、產業經濟及觀光產業具正面效益，也一併解決地區長期淹水困境。

舊橋原為過水橋，是官田區官田里、社子里居民重要通行橋梁，更是通往官田工業區捷徑。原橋太低加上地勢低窪，大雨必淹阻斷通行，嚴重影響居民通行與安全。中央補助與地方自籌共2億2千158萬改建，日前完工新橋命名「菩提橋」。

工務局指出，舊有無名橋原為三跨T型梁橋，寬7公尺，橋長21公尺，落2墩。改建提高橋面、增加通洪斷面，降低區域淹水，也提升用路人行車安全，大幅改善里民生活品質及有效防洪。

工程整體含道路拓寬總長約836公尺，橋梁長135公尺，橋寬約12公尺，配置3跨預力I型橋，梁底抬高2.03公尺，加大通洪斷面也改善官田溪排水功能，對外往西接台1線，往東沿市道171線接南119線通大內區，是串連官田、大內等地區重要路段。

黃偉哲表示，「菩提橋」對地方通行非常重要，舊橋坐落河道洪氾區，颱風豪雨常淹水阻斷通行，民眾必須繞遠路，很不便。7月凱米颱風侵襲，河道溪水暴漲舊橋淹沒，改建菩提橋工程因整體抬高而未受影響，證明橋梁改建的必要及效益。

黃偉哲表示，菩提橋抬高、加寬後對通行及橋梁安全帶來很大幫助，未來民眾也不用擔心下大雨而無法通行，將提供官田區市民最好、最便利也最安心的交通動線。

台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供
台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行，新建菩提橋今天通車。圖／台南市政府提供

橋梁 淹水 黃偉哲

延伸閱讀

台南觀光美食博覽會 11/29起4大展區秀城市食力

林百貨摩登大遊行 12月7日登場

「應援！台南棒球魂」歷史展 將邀中華隊長陳傑憲開講

台南棒球歷史展11月30日登場 見證府城棒球百年風華

相關新聞

嘉縣趕曬養殖烏魚子 8兩重每台斤950元

嘉義縣烏魚養殖面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，東北季風起，漁民忙取雌烏魚卵曝曬加工，近年養殖...

嘉義朴子太子文化祭11/24登場 勁歌熱舞還有免費美食

嘉義縣一年一度宗教盛事「朴子太子文化祭」11月24日將在朴子太子會廣場登場，邀請人氣歌手及舞團演出，還有廟口美食展、DJ...

台南官田溪舊橋大雨必淹阻斷通行 新建菩提橋今天通車

跨越台南官田溪串連官田、大內地區重要道路南120線「菩提橋」今天通車典禮，市長黃偉哲感謝中央支持與地方通力合作，讓改建工...

想得到嗎？廢棄漁網再利用重生醫療氣墊床 雲林獲贈16床

廢置漁網是海洋汙染常見的垃圾，紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部與暄達醫學科技公司，將廢棄漁網回收再生製成醫療氣墊床，實...

秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準 嘉義市啟動應變防制機制

秋冬常出現髒空氣，影響人體健康，日前就出現空品紅色警報，環境部9月公告加嚴空氣品質標準，採更嚴格防護標準，嘉市執行環境部...

台南廢樹枝變木料 免費送 等人領

南市環保局2年多前成立木料銀行，將廢樹枝破碎成木料碎再利用，但議員指成效不彰，1年廢樹枝8千至1萬噸，才去化約7百噸，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。