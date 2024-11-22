想得到嗎？廢棄漁網再利用重生醫療氣墊床 雲林獲贈16床
廢置漁網是海洋汙染常見的垃圾，紡織產業綜合研究所斗六場區雲林分部與暄達醫學科技公司，將廢棄漁網回收再生製成醫療氣墊床，實現海洋廢棄物的循環再利用，今捐贈雲林輔具中心16床，提供長期臥床的身障者使用。
紡織產業綜合研究所協理周國村表示，紡織綜合研究所採用回收耐隆材質，將漁網改質成耐隆防水薄膜，並與同材質耐隆布料貼合，製成全耐隆機能布，再由暄達公司製作成醫療氣墊床產品。
暄達醫學科技公司董事長鄭瑋勳表示，透過此循環再利用方式，推估每年可回收處理超過10噸廢棄漁網，並減少5萬6800公斤的二氧化碳排放，有效推動低碳環保及減廢，符合永續循環趨勢。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，很高興接收到最新的循環經濟代表作，用尼龍網等海洋廢棄物，透過業界先進的科技，可以把它變成最新的海廢創新，變成具有醫療、防褥瘡氣墊。
謝淑亞說，今天受暄達及紡綜所捐贈他們經年累月的研究，不僅體現他們疼惜鄉親的心，另一方面也是對大地的友善，廢棄漁網不好好處理，會變成生態浩劫，這是一個產官學研非常好的資源整合，很幸運雲林可以優先享受這批機能性氣墊床。
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