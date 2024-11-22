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秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準 嘉義市啟動應變防制機制

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供

秋冬常出現髒空氣，影響人體健康，日前就出現空品紅色警報，環境部9月公告加嚴空氣品質標準，採更嚴格防護標準，嘉市執行環境部「空品不良季節強化應變防制措施試辦計畫」，啟動空品不良應變防制及敏感族群防護通報，減緩空汙季對民眾健康影響。

環保局說，空品標準加嚴，以民眾關注細懸浮微粒PM2.5為例，年平均值由每立方米15微克加嚴為12，日平均值35加嚴為30，為亞洲最嚴格標準，空品指標 AQI也同步調整，如去年細懸浮微粒預警次數為例，修正後預警次數將從121次增到171次，市民將會感受預警通報次數增加，原因為空品標準加嚴及AQI門檻提高，並非空氣品質變差。

環境部針對秋冬空品不良季節提出試辦計畫，推行「建置區域聯防」、「落實精準應變」及「強化受體防護」3項新作法，嘉市執行試辦計畫強化應變防制措施，10月起至明年4月空汙季期間，加強區域聯防，擴大應變範圍，在易造成紅害特定天氣型態事件日，與上風處空品區同步啟動應變。

依據細懸浮微粒或臭氧採取不同應變作為，統計10月進行上風處協力應變14次，執行加強高汙染柴油車及機車路邊攔檢、輔導營建工地使用環保塗料並減少油漆作業、稽查VOCs高排放工廠落實防制設備操作、稽查大型餐飲業者油煙防制設備操作情形等。

強化受體防護上，環境部將以小時濃度達AQI紅色警告等級時，在空氣品質監測網及「環境即時通」App發布防護通知訊息，民眾可從網站或下載App，得知測站小時濃度警訊提醒，較以往預警訊息提前2至4小時，以利敏弱族群提早採取防護，修正活動規畫。

環境部9月公告空品標準草案，加嚴PM2.5、PM10、臭氧等標準，將原縣市轄內空品監測站濃度平均值達標畫為二級防制區規定，改為每個空品監測站都達標才能畫設，環境部18日預告修正「直轄市、縣（市）各級空氣汙染防制區」草案。

秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
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秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供
秋冬空汙季節環境部加嚴空品標準，嘉義市環保局啟動應變防制機制。圖／嘉市環保局提供

環境部 空氣品質 細懸浮微粒

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