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嘉縣趕曬養殖烏魚子 8兩重每台斤950元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義縣及高雄養殖烏魚子產季登場，漁民忙取烏魚卵。圖／張姓盤商提供
嘉義縣及高雄養殖烏魚子產季登場，漁民忙取烏魚卵。圖／張姓盤商提供

嘉義縣烏魚養殖面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，東北季風起，漁民忙取雌烏魚卵曝曬加工，近年養殖技術、加工業製程不斷改良，養殖烏魚子成為市場主流，縣府農業處說，目前8兩重行情為每台斤950元，與去年差不多。

嘉義縣養殖烏魚子產季登場，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，今年烏魚量質均佳無病害，因氣候異常飼養成本增加，加上部分魚塭做太陽光電，漁民棄養增多，目前價格平穩，採收的雌烏大多養2至3年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好，部分烏魚盤商到高雄市茄萣買烏魚卵，帶回嘉加工製成烏魚子上市。

縣府農業處漁業科說，近年養殖技術、加工業製程不斷改良，養殖烏魚子風味口感超越野生烏魚子，成為市場主流，放養2年烏魚每尾可取魚卵約5台兩、3年烏8至9台兩，目前8兩重行情為每台斤950元。

張姓盤商說，漁民考量飼養成本風險大，大多放養2年，今年價格與去年差不多，現在已有加工烏魚子陸續上市，取魚卵後的烏魚殼盤商收購賣到市場，因部分養殖烏魚子取魚卵帶「肉頭」，增加重量不利加工，轉到高雄茄萣買不帶「肉頭」魚卵，帶回嘉加工製成烏魚子。

漁民 烏魚子 農業處

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