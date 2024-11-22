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台南廢樹枝變木料 免費送 等人領
南市環保局2年多前成立木料銀行，將廢樹枝破碎成木料碎再利用，但議員指成效不彰，1年廢樹枝8千至1萬噸，才去化約7百噸，近期颱風吹倒不少樹木，增加掩埋場堆置壓力；環保局允加強推廣及增加索取點，今年目標去化1千噸。
市議員朱正軒指，路樹及農業廢棄木材集中破碎後，供民眾免費索取，但多處清潔隊內堆置許多無人領取的木料，質疑民眾不知道用途才會造成乏人問津，另目前木料的處理和領取大多在溪北地區，應在人口稠密的市區增設領取點。
環保局說明，目前廢樹枝破碎成約5公分大小的尺寸，越細的木料有抑制雜草、減少揚塵用途外，因木料表面積增加，加速木料分解，更可解決木料尺寸太大分解時間太長，細的木料還可與家畜糞便結合後凝固，方便清洗且可發酵後製成肥料。
環保局長許仁澤表示，目前木料領取成效有進步空間，將加強在地宣傳，也會努力規畫市區的服務。
台南的木料碎也委由廠商製成SRF（固體再生燃料）每噸還要花2500元，但因SRF燃料遭到環保團體質疑，廠商意願也不高，木料碎製成再生燃料還要再突破。
環保局說，會加強推廣給工地、農地等使用，原本索取地點有仁德、新營、麻豆、南化、北門清潔隊，再增加東區藏金閣，上班時間民眾都可自備容器前往取用。
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