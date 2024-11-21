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前調查局長葉盛茂愛將阮鵬球 驚傳酒後摔倒猝逝
前調查局長葉盛茂愛將、調查局公共事務事前調查專員阮鵬球驚傳酒後猝逝，家屬目前低調處理後事。據了解，阮鵬球近日南下屏東找昔日周姓同仁餐敘，因酒後不跌倒摔到後腦勺，送醫搶救不治，享壽66歲，調查局同仁聽聞感到十分惋惜。
阮鵬球是調查班27期，早年在調查局台北市調查處社聞組服務，專門負責與媒體溝通，酒量過人的他，早年跑外勤期間，一人可以對戰整個警察局，因做人處事圓融，無論在局內或與媒體交往，都有很好的人緣，是調查局少見的外勤人才，葉盛茂主政期間賞識他社交溝通能力，對他相當倚重與信任。
據了解，阮鵬球約10年前離開調查局後，受聘擔任中興電工公關，負責處理該公司在台南七股光電案場糾紛案件，原本打算今年退休，沒想到去找昔日轉往憲指部的周姓同仁敘舊，疑因酒喝太多，早上起床跌倒，重創頭部發生意外，調查局同仁驚聞噩耗紛紛感到不可思議，也對這位老同事逝世相當不捨。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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