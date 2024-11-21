西拉雅趣飛車周日登場 黑色系衣著入園門票優惠價150元

總獎金45萬元的2024西拉雅趣飛車，24日將在大內走馬瀨農場登場，遊客只要穿著黑色系衣著入園，即享每人門票150元優惠價，邀請遊客到場為選手加油。

西拉雅趣飛車今年邁入第11屆，有41隊報名參賽總獎金45萬元，冠軍隊獨拿18萬元，吸引不少愛好無動力車同好組隊參賽。

其中，拍貼機以賽博龐克元素設計，製作專屬成拍貼機相框，遊客只要填寫趣飛車活動問卷，即可免費換取代幣拍照。

另外，完成指定任務票選造型車最佳人氣可參加抽獎，有機會將日式LOWYA野餐風格拋帳、關子嶺泡湯券、吸塵器、蒸氣掛燙機等好禮。

西拉雅國家風景區管理處指出，活動還安排「選手之夜」，有美食和熱力樂團演出，24日比賽當天，現場還有大型戶外彈跳氣墊、草原親子活動、超人氣餐車及特色市集、限定拍貼機，也有熱力四射競技啦啦隊、氣球藝人、高雄搖滾樂團孩子等。

訊息可上西拉雅國家風景區管理處官網和粉絲頁（https://www.facebook.com/sirayatrip）查詢。