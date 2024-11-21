南市清理地籍代為標售順利標脫14筆土地 得標金3500萬

台南市地政局今天辦理113年度第2批地籍清理代為標售作業，公告標售30標，共計16封標單競標，順利標出14標，標脫率46%，總金額達3500萬餘元。

其中新營區姑爺段鄉村區乙種建築用地面積1223平方公尺，以780萬元標出，是標脫總價最高標的。

地政局長陳淑美說，地籍登記資料不完整或登記權利主體與現行法令規定不符之土地，經公告期滿，而仍未能依相關法規辦理權屬釐清者，由地政局代為標售。

本次代為標售標的以西港區鄉村區乙種建築用地最多，關廟、新營、下營、六甲及善化區也有住宅區、鄉村區乙種建築用地和農牧用地等，地籍清理代為標售標的多元，期望得標者能有效開發利用。