南市清理地籍代為標售順利標脫14筆土地 得標金3500萬
台南市地政局今天辦理113年度第2批地籍清理代為標售作業，公告標售30標，共計16封標單競標，順利標出14標，標脫率46%，總金額達3500萬餘元。
其中新營區姑爺段鄉村區乙種建築用地面積1223平方公尺，以780萬元標出，是標脫總價最高標的。
地政局長陳淑美說，地籍登記資料不完整或登記權利主體與現行法令規定不符之土地，經公告期滿，而仍未能依相關法規辦理權屬釐清者，由地政局代為標售。
本次代為標售標的以西港區鄉村區乙種建築用地最多，關廟、新營、下營、六甲及善化區也有住宅區、鄉村區乙種建築用地和農牧用地等，地籍清理代為標售標的多元，期望得標者能有效開發利用。
地政局補充說明，本次標出最小面積為六甲區之住宅區土地50.69平方公尺(15.33坪)，持分1分之1，標出總價80萬5000元;最大面積為西港區之鄉村區乙種建築用地3856.55平方公尺(1166.6坪)，持分19分之1，標出總價270萬餘元，均屬於土地權屬不符並且長期被占用，透過地籍清理條例代為標售協助，可使土地利用與所有權歸屬同一人，減少紛爭，並有效促進土地使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言